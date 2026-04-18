أهالي منطقة الظفرة يعبِّرون عن فخرهم واعتزازهم بالإمارات وقيادتها الرشيدة

عبّر أهالي مدينة زايد عن فرحتهم واعتزازهم بالمشاركة في المسيرة الكبرى التي نظمها فريق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة، والتي انطلقت من واحة مدينة زايد وحتى حديقة الشيخة سلامة بنت بطي، وقد شارك الأهالي في المسيرة بالسيارات، والخيول والهجن رافعين علَم الدولة عالياً خفاقاً، وذلك ضمن حملة «فخورين بالإمارات».





وأكد المشاركون أن هذه المبادرات الوطنية تعزز روح الانتماء والولاء، وتُجسد قيم الوحدة والتلاحم بين أفراد المجتمع. كما أشادوا بالجهود المبذولة في تنظيم الحملة، والتي أسهمت في نشر أجواء إيجابية تعكس حب الوطن والفخر بالهوية الوطنية.





وقالوا، إن هذه المسيرة الكبيرة شكّلت منصة مجتمعية جمعت مختلف الفئات العمرية، من الأطفال والشباب والنساء وكبار المواطنين، في صورة تعبّر عن التكاتف والتلاحم المجتمعي. كما أكدوا أن مشاركة الأسر في هذه الفعاليات تغرس في نفوس الأبناء قيم حب الوطن واحترام رموزه، وتعزّز لديهم الشعور بالمسؤولية تجاه الحفاظ على مكتسباته.





وفي ختام حديثهم، عبّر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لكل من ساهم في تنظيم هذه المسيرة، مؤكدين أن «فخورين بالإمارات» ليست مجرد حملة، بل رسالة وطنية تعبّر عن عمق الانتماء والاعتزاز بدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.