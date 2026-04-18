الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أهالي منطقة الظفرة يعبِّرون عن فخرهم واعتزازهم بالإمارات وقيادتها الرشيدة

أهالي منطقة الظفرة يعبِّرون عن فخرهم واعتزازهم بالإمارات وقيادتها الرشيدة
19 ابريل 2026 01:24

منطقة الظفرة (الاتحاد)

عبّر أهالي مدينة زايد عن فرحتهم واعتزازهم بالمشاركة في المسيرة الكبرى التي نظمها فريق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة، والتي انطلقت من واحة مدينة زايد وحتى حديقة الشيخة سلامة بنت بطي، وقد شارك الأهالي في المسيرة بالسيارات، والخيول والهجن رافعين علَم الدولة عالياً خفاقاً، وذلك ضمن حملة «فخورين بالإمارات».

وأكد المشاركون أن هذه المبادرات الوطنية تعزز روح الانتماء والولاء، وتُجسد قيم الوحدة والتلاحم بين أفراد المجتمع. كما أشادوا بالجهود المبذولة في تنظيم الحملة، والتي أسهمت في نشر أجواء إيجابية تعكس حب الوطن والفخر بالهوية الوطنية.

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تصل إلى آلاف المستفيدين في غزة
«الأونروا»: ارتفاع أسعار الطاقة يفاقم معاناة أطفال غزة

وقالوا، إن هذه المسيرة الكبيرة شكّلت منصة مجتمعية جمعت مختلف الفئات العمرية، من الأطفال والشباب والنساء وكبار المواطنين، في صورة تعبّر عن التكاتف والتلاحم المجتمعي. كما أكدوا أن مشاركة الأسر في هذه الفعاليات تغرس في نفوس الأبناء قيم حب الوطن واحترام رموزه، وتعزّز لديهم الشعور بالمسؤولية تجاه الحفاظ على مكتسباته.

وفي ختام حديثهم، عبّر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لكل من ساهم في تنظيم هذه المسيرة، مؤكدين أن «فخورين بالإمارات» ليست مجرد حملة، بل رسالة وطنية تعبّر عن عمق الانتماء والاعتزاز بدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.

 

آخر الأخبار
شاحنة مساعدات تستعد لدخول غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تصل إلى آلاف المستفيدين في غزة
19 ابريل 2026
سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إيران لا يمكنها ابتزاز واشنطن
19 ابريل 2026
سودانيان أمام مبنى مدمر في العاصمة الخرطوم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية «فورية» بالسودان
19 ابريل 2026
نازحون يمرون عبر أنقاض مبان مدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: ارتفاع أسعار الطاقة يفاقم معاناة أطفال غزة
19 ابريل 2026
سكان في موقع استُهدف بغارة جوية روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على مرافق حيوية
19 ابريل 2026
