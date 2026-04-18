الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

18 ابريل 2026 23:11

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.
وجرى، خلال اللقاء، بحث مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، والاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة، وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة، والاقتصاد العالمي.
وخلال اللقاء، جددت معالي إيفيت كوبر التأكيد على تضامن بلادها مع دولة الإمارات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين.
من جانبه، ثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان زيارة معالي إيفيت كوبر، والتي تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، كما تجسد تضامن المملكة المتحدة الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب هذا العدوان الإيراني الإرهابي، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.
 واستعرض سموه ومعالي إيفيت كوبر آخر المستجدات الإقليمية، المتصلة بإعلان فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران مؤخراً لمدة أسبوعين، كما ناقشا أهمية تكثيف الجهود الدولية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص السلام المستدام في المنطقة.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بالعلاقات الإماراتية البريطانية، وسبل تطويرها، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، ويعزز رخاء وازدهار شعبيهما.
حضرت اللقاء معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة.

المصدر: وام
