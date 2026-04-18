الشيوخ يحضرون حفل استقبال بمناسبة زفاف حمد عبدالله حميدان الزعابي برأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

حضر الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك برأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله حسن بن حميدان الزعابي، بمناسبة زفاف نجله حمد إلى كريمة الدكتور إبراهيم حسن بن حميدان الزعابي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة البيت متوحد في منطقة الرفاعة برأس الخيمة، الشيخ أحمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج القابضة، ومعالي الشيخ فاهم بن سلطان بن سالم القاسمي، ومعالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ حميد بن عبدالله القاسمي، والشيخ عمر بن عبدالله القاسمي، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ الدكتور محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك بعجمان، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ عمر بن طالب بن صقر القاسمي، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ طارق بن أحمد بن حميد القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج القابضة، والشيخ صقر بن عمر بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي، العضو المنتدب لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ محمد بن جمال بن صقر القاسمي، والشيخ خليفة بن حشر بن خليفة آل مكتوم، والشيخ صقر بن عمر بن عبدالله القاسمي، والشيخ محمد بن سلطان بن حميد القاسمي، والشيخ أحمد بن طارق بن كايد القاسمي، والشيخ مايد بن جمال بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن أحمد بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات والمدعوين من المواطنين وأبناء مجلس التعاون الخليجي والمقيمين.

وهنأ الشيخ طالب بن صقر، والشيخ فيصل بن صقر، والشيخ أحمد بن صقر والشيوخ، العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة سعيدة، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وأعرب ذوو العريسين عن بالغ شكرهم وتقديرهم للشيوخ لمشاركتهم أفراحهم ومناسباتهم، كما أعربوا عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

تخللت الحفل عروض من الفنون الشعبية الإماراتية، واللوحات التراثية والأهازيج ابتهاجاً بالمناسبة السعيدة.