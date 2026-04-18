علوم الدار

الإمارات تدين استهداف قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان

شعار وزارة الخارجية
18 ابريل 2026 23:25

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم ضد الكتيبة الفرنسية ضمن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، والذي أسفر عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة من عناصر القوة الدولية، مؤكدةً أن استهداف قوات حفظ السلام يُعد انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي ولأحكام قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأعربت وزارة الخارجية عن تضامن دولة الإمارات مع الدول المشاركة في قوات "اليونيفيل"، وقدّمت خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى ذوي الضحية، وإلى الجمهورية الفرنسية وشعبها الصديق، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وحثت دولة الإمارات الحكومة اللبنانية الشقيقة على القيام بواجباتها في توفير الحماية لقوات اليونيفيل، والتحقيق في ملابسات هذا الاعتداء، وضمان عدم تكراره مستقبلاً، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتسببين.

كما جددت دعمها للحكومة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان الشقيق، ودعم عملها على حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك التنظيمات الإرهابية حيث تُمثل هذه الخطوة محطة محورية في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار الوطني.

المصدر: وام
