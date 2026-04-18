علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر حفل زفاف حمد الزعابي

نهيان بن مبارك مع العريس وذويه خلال حفل الاستقبال (وام)
19 ابريل 2026 01:24

رأس الخيمة (وام) 

الشيوخ يحضرون حفل استقبال بمناسبة زفاف حمد عبدالله حميدان الزعابي برأس الخيمة


حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله حسن بن حميدان الزعابي بمناسبة زفاف نجله حمد على كريمة الدكتور إبراهيم حسن بن حميدان الزعابي في قاعة البيت متوحد في منطقة الرفاعة برأس الخيمة. 
وهنأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار. 
وأعرب ذوو العروسين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم، كما أعربوا عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن. 
وتخللت حفل الاستقبال عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات التراثية والأهازيج.

