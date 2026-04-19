"استشاري الشارقة" يجيز مشروع قانون تنظيم جامعة الفنون

19 ابريل 2026 14:28

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون لسنة 2026م بشأن تنظيم جامعة الفنون، بعد إدخال عدد من التعديلات وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الرابعة عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، التي عقدت أول من أمس بمقر المجلس برئاسة حليمة حميد العويس رئيسة المجلس.

 

وناقش المجلس مشروع قانون تنظيم جامعة الفنون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وذلك بحضور المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتورة عائشة محمد عبيد بوخاطر الشامسي، أمين عام مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار يوسف حسن آل علي، مدير مكتب الخبراء والمستشارين بالدائرة القانونية، وعدد من المسؤولين بالدائرة.

 

وأوضح المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، أن فكرة تأسيس جامعة الفنون جاءت بعد النجاح الذي حققته أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، لتكون الخطوة التالية ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء جامعة الفنون بعد ضم كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة إليها.

 

وأشار إلى ما يتضمنه المشروع من مواد منظمة لاختصاصات الجامعة لا سيما في مسارها الرامي إلى إعداد الخريجين للالتحاق بالصناعة الإبداعية محليا وعالميا، موضحا الرؤية العامة لطرح مشروع القانون وأهميته التشريعية والقانونية ومعرفة الأسباب التي أدت لإعداده في سياق تميز إمارة الشارقة بالجامعات التي يشار إليها بالبنان في التخصصات كافة.

 

وتلا عضو المجلس عبيد إسحاق المازمي، مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، مشروع قانون لسنة 2026م بتنظيم جامعة الفنون مستعرضا التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون، وتمت مناقشته وصولا إلى إجازته.

 

المصدر: وام
