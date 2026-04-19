الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
"طرق دبي" تفتتح توسعة شارع حصة لرفع سعة المرور وتحسين الربط بين المحاور الرئيسية

19 ابريل 2026 15:45

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم، جميع أعمال مشروع تطوير شارع حصة في الاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع الخيل بطول 4.5 كيلومتر، بعد توسعة الشارع وتنفيذ جسور على تقاطعاته مع شارع الشيخ زايد وشارع الأصايل وشارع الخيل الأول وشارع الخيل، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بما يسهم في توفير حركة مرورية انسيابية بين شارعي الشيخ زايد والخيل في الاتجاهين، وخفض زمن الرحلة من 15 دقيقة إلى 4 دقائق.

 

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، ومواكبة النمو العمراني والسكاني، مشيراً إلى أن شارع حصة يُعدّ من أهم محاور الطرق الإستراتيجية في إمارة دبي، ويخدم مناطق سكنية وتطويرية يزيد عدد سكانها على 640 ألف نسمة، ويسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية من 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين إلى 16 ألف مركبة في الساعة بنسبة زيادة 100%.

 

وقال إن مشروع تطوير شارع حصة يمتد من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد إلى تقاطعه مع شارع الخيل بطول 4.5 كم، ويتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة على شارع حصة، مع كل من شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل الأول، وشارع الأصايل، وشارع الخيل، إضافة إلى زيادة عدد مسارات شارع حصة من مسارين إلى أربعة مسارات كل اتجاه، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 100%، لتصل إلى 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين.

 

وشمل المشروع تطوير أربعة تقاطعات رئيسة عبر تنفيذ منحدرات وجسور وتحسينات مرورية، بما يعزز كفاءة الحركة المرورية على امتداد الشارع ويربطه بالمحاور الرئيسة في الإمارة.

 

وبدأت الهيئة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد بطول 3 كيلومترات، وتشمل تطوير ثلاثة تقاطعات رئيسة عبر تنفيذ جسور بطول 8835 متراً ونفق بطول 480 متراً، بما يسهم في مضاعفة الطاقة الاستيعابية بنسبة 100%، وخفض زمن الرحلة من 24 دقيقة إلى 5 دقائق.

 

ويخدم المشروع في مرحلته الثانية عدداً من المناطق السكنية والتطويرية، من بينها قرية جميرا الدائرية وأرجان ومجمع دبي للعلوم والبرشاء جنوب وأبراج بحيرات جميرا وجزر جميرا وبرشا هايتس وذا جرينز وتلال الإمارات، كما يوفّر حركة مرورية مباشرة بين شارعي الخيل والشيخ محمد بن زايد، ويستفيد منه نحو 650 ألف نسمة، فيما يُقدّر حجم الحركة المرورية على الطرق التي تغطيها المرحلة الثانية بنحو نصف مليون رحلة يومياً.

 

المصدر: وام
