انطلاق أعمال ملتقى أطباء الإمارات في أبوظبي

انطلقت اليوم أعمال ملتقى أطباء الإمارات بمقر كلية فاطمة للعلوم الصحية في أبوظبي، على أن تتواصل فعالياته ضمن أسبوع متكامل في عدد من إمارات الدولة، وتُعقد جلساته وبرامجه التطبيقية يوم الاثنين المقبل في دبي، والثلاثاء في عجمان، والأربعاء في الفجيرة، ويُختتم يوم الخميس في رأس الخيمة.

ويجمع الملتقى بين الجلسات النظرية والتطبيقات العملية، بما يعزز نقل المعرفة إلى مهارات تنفيذية مباشرة، ويواكب متطلبات تطوير الكفاءات الوطنية في مجالات التأهب والجاهزية والاستجابة.

ويشهد الملتقى إطلاق برنامج فخر القيادات الإماراتية الوطنية الشابة "فخر" تحت شعار "معاً لجاهزية وطن"، وذلك ضمن حملة "فخورين بالإمارات"، في خطوة استراتيجية نوعية تستهدف إعداد وتمكين جيل إماراتي شاب يمتلك أدوات القيادة المستقبلية في مجالات التأهب والجاهزية والاستجابة الوطنية، بما يعزز استدامة منظومة الجاهزية ويواكب تطلعات الدولة في هذا المجال الحيوي.

وبالتزامن مع إطلاق البرنامج، أُعلن عن تخصيص منح تدريبية تخصصية وتأهيلية بقيمة 10 ملايين درهم، موجهة إلى الشباب الإماراتي من خط الدفاع الأول، في مجالات التأهب للطوارئ والاستجابة للكوارث وإدارة الأزمات، وذلك باعتماد من أكثر من عشر جامعات ومراكز تدريب عالمية رائدة، بما يعكس توجهًا مؤسسيًا نحو الاستثمار المعرفي النوعي وفق أعلى المعايير الدولية.

وتمثل هذه المنح ركيزة استراتيجية في تنمية رأس المال البشري الوطني، إذ تفتح آفاقاً أوسع للوصول إلى برامج تدريبية متقدمة، وتسهم في بناء كوادر قيادية إماراتية مؤهلة وقادرة على التعامل مع التحديات الطارئة بكفاءة واقتدار ضمن أطر مهنية متقدمة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجالات التعليم المتخصص والتدريب المهني، من خلال إعداد المشاركين لتولي أدوار قيادية في مسارات التعليم والتطوير والتدريب، ضمن برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة "جاهزية"، وبما يعزز التكامل المؤسسي ويرسخ مفاهيم الاستجابة الاستباقية.

ويستهدف البرنامج قطاعات حيوية تشمل الرعاية الصحية، وخدمات الطوارئ الطبية، والدفاع المدني، والشرطة، والجيش، بما يضمن تأهيل المشاركين وفق مؤهلات معتمدة دولياً، عبر شراكات استراتيجية مع جامعات ومراكز تدريب عالمية رائدة، الأمر الذي يعزز من جاهزية الكفاءات الوطنية ويواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع.

وقال الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد للعطاء، رئيس مبادرة أطباء الإمارات، رئيس برنامج الإمارات "جاهزية"، إن إطلاق برنامج "فخر" يجسد التزاماً وطنياً راسخاً بالاستثمار في شباب الإمارات وتمكينهم ليكونوا قادة المستقبل في مجالات التأهب والجاهزية والاستجابة، مؤكداً أن تعزيز قدرات خط الدفاع الأول يمثل دعامة أساسية لبناء منظومة وطنية مرنة ومستدامة قادرة على التعامل مع مختلف التحديات.

وأشار إلى أن نجاح المرحلة التجريبية يوفر قاعدة انطلاق متينة لتوسيع نطاق البرنامج على المستوى الوطني، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات بوصفها نموذجاً عالمياً متقدماً في مجالات التأهب المسبق والجاهزية والاستجابة.