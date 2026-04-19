شرطة دبي تنقذ سائحتين في جبال حتا

شرطة دبي تنقذ سائحتين في جبال حتا
19 ابريل 2026 16:24

أنقذت القيادة العامة لشرطة دبي سائحتين أصيبتا بالإرهاق والإعياء أثناء ممارستهما رياضة المشي الجبلي "الهايكنج" في جبال حتا، بعد أن علقتا في المسارات الجبلية ولم تتمكنا من مواصلة السير.

جاء ذلك بعد تلقي مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بلاغاً من السائحتين، حيث تم تحريك فرق الإنقاذ من مركز شرطة حتا بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وقال العميد مبارك الكتبي مدير مركز شرطة حتا، إن السائحتين طلبتا المساعدة بعد أن علقتا في جبال حتا. وعلى الفور، انتقلت فرقة "الشجعان" المكونة من فريقي الاستطلاع والإنقاذ، إلى جانب الدوريات والإسعاف. وبالتنسيق مع مركز القيادة والسيطرة، تم تحديد موقعهما بدقة باستخدام الطائرات المُسيرة.

أخبار ذات صلة
شرطة دبي توزّع عَلم الإمارات في المناطق السكنية
«التزامكم سعادة» تُقدم التوعية الرياضية في نادي حتا

وأضاف أن السائحتين نقلتا عبر معدات الإنزال الجبلي إلى موقع وجود الإسعاف، حيث تلقتا الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد أن مركز شرطة حتا جاهز للتعامل مع البلاغات الطارئة في المناطق الجبلية والأودية، داعياً الجمهور إلى الاتصال على رقم الطوارئ 999 أو استخدام خدمة الاستغاثة (SOS) عبر تطبيق شرطة دبي عند التعرض لأي طارئ، مع ضرورة الالتزام بالمسارات المحددة ووصف الموقع بدقة.

المصدر: وام
سياحة
جبال حتا
شرطة دبي
إنقاذ
آخر الأخبار
"شرطة أبوظبي" تحث على الالتزام بإشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية
علوم الدار
"شرطة أبوظبي" تحث على الالتزام بإشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية
اليوم 12:45
شيلتون يهزم كوبولي ويعانق لقب دورة ميونيخ
الرياضة
شيلتون يهزم كوبولي ويعانق لقب دورة ميونيخ
اليوم 18:37
البابا ليو الرابع عشر يحضر قداسا في أنغولا
الأخبار العالمية
بابا الفاتيكان يدعو إلى "إسكات الأسلحة"
اليوم 18:18
أبوظبي
علوم الدار
طقس صحو ورياح تنشط أحياناً مثيرة الغبار
اليوم 18:06
حوار "تريندز" الاستراتيجي السابع يوصي بتعزيز التعاون الإقليمي الأفريقي
علوم الدار
حوار "تريندز" الاستراتيجي السابع يوصي بتعزيز التعاون الإقليمي الأفريقي
اليوم 17:50
