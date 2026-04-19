تعاون بين مركز بطاقة إسعاد و«لاري للصرافة»

دبي (الاتحاد)



وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلةً بمركز بطاقة إسعاد، مذكرة تعاون مع لاري للصرافة، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتعزيز جودة الحياة لحاملي البطاقة، وتقديم مزايا حصرية تُسهم في دعم استقرارهم وإسعادهم.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، العقيد صلاح المرزوقي، مدير مركز بطاقة إسعاد، ومن جانب لاري للصرافة، فؤاد عباس لاري، الرئيس التنفيذي، بحضور عدد من الضباط والموظفين من كلا الجانبين.

وبموجب المذكرة، يحصل حاملو البطاقة على خصم بقيمة 50% على رسوم إصدار بطاقة ترافيل فلكس (بطاقة السفر)، وخصماً بقيمة 20% على رسوم خدمة صرف العملات الأجنبية، وخصماً بقيمة 20% على رسوم التحويلات البنكية المحلية بالدرهم الإماراتي، بما يعزز من قيمة البطاقة، ويوسع نطاق استفادة منتسبي شرطة دبي من خدمات مالية موثوقة وبكفاءة عالية.