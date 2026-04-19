⁨بلدية دبا الحصن تنظم ورشاً مبتكرة لإعادة التدوير⁩

دبا الحصن (الاتحاد)



تواصل بلدية دبا الحصن جهودها في ترسيخ مفاهيم الاستدامة، وتعزيز جودة الحياة، من خلال تنظيم فعالية مجتمعية جديدة ضمن مبادرة «مرح وتحدي وتعلّم»، والتي تأتي هذه المرة بطابع بيئي مبتكر يُركّز على إعادة التدوير، وذلك في الحديقة العامة بالمدينة الفاضلة، وسط أجواء تفاعلية تجمع بين الفائدة والمتعة للأطفال.

وأكد طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، «أن تنظيم الفعالية يأتي ضمن توجّه البلدية نحو ابتكار مبادرات نوعية تسهم في بناء جيل واعٍ بيئياً»، مشيراً إلى أن «التركيز على إعادة التدوير يعكس التزامنا بنشر ثقافة الاستدامة بأساليب عملية ومبسّطة، خاصة لدى الأطفال، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل أكثر وعياً ومسؤولية».

وأضاف اليحيائي: «نحرص على تقديم برامج تجمع بين الترفيه والتعليم في آنٍ واحد، بما يعزز من تفاعل الأطفال ويكسبهم مهارات جديدة، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الحفاظ على الموارد والبيئة بطريقة ممتعة ومؤثّرة».