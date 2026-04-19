الإثنين 20 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
⁨بلدية دبا الحصن تنظم ورشاً مبتكرة لإعادة التدوير⁩

20 ابريل 2026 01:23

دبا الحصن (الاتحاد)

تواصل بلدية دبا الحصن جهودها في ترسيخ مفاهيم الاستدامة، وتعزيز جودة الحياة، من خلال تنظيم فعالية مجتمعية جديدة ضمن مبادرة «مرح وتحدي وتعلّم»، والتي تأتي هذه المرة بطابع بيئي مبتكر يُركّز على إعادة التدوير، وذلك في الحديقة العامة بالمدينة الفاضلة، وسط أجواء تفاعلية تجمع بين الفائدة والمتعة للأطفال.
وأكد طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، «أن تنظيم الفعالية يأتي ضمن توجّه البلدية نحو ابتكار مبادرات نوعية تسهم في بناء جيل واعٍ بيئياً»، مشيراً إلى أن «التركيز على إعادة التدوير يعكس التزامنا بنشر ثقافة الاستدامة بأساليب عملية ومبسّطة، خاصة لدى الأطفال، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل أكثر وعياً ومسؤولية».
وأضاف اليحيائي: «نحرص على تقديم برامج تجمع بين الترفيه والتعليم في آنٍ واحد، بما يعزز من تفاعل الأطفال ويكسبهم مهارات جديدة، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الحفاظ على الموارد والبيئة بطريقة ممتعة ومؤثّرة». 

أخبار ذات صلة
«تنمية المجتمع بدبي» تعزّز استدامة منظومة الرعاية الأسرية البديلة
جيل «الأون لاين».. كيف نؤهِّله للتعامل بمسؤولية؟
بلدية دبا الحصن
دبا الحصن
إعادة التدوير
الأطفال
آخر الأخبار
"شرطة أبوظبي" تحث على الالتزام بإشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية
علوم الدار
"شرطة أبوظبي" تحث على الالتزام بإشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية
اليوم 12:45
قرقاش: لا عودة إلى الوتيرة السابقة في العلاقات مع إيران دون ضمانات
الأخبار العالمية
قرقاش: لا عودة إلى الوتيرة السابقة في العلاقات مع إيران دون ضمانات
20 ابريل 2026
نقطة تفتيش قرب فندق سيرينا في باكستان استعداداً للمحادثات (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يعلن عن مفاوضات مع إيران في إسلام آباد اليوم
20 ابريل 2026
سودانيون أمام مبنى مدمر في العاصمة الخرطوم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسيّرات الجيش السوداني تواصل حصد أرواح المدنيين
20 ابريل 2026
أفراد من قوة «اليونيفيل» يستقلون مركبات مدرعة في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء لـ «الاتحاد»: تحديات شديدة الخطورة تهدد مهمة «اليونيفيل» في لبنان
20 ابريل 2026
