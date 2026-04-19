الإثنين 20 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«العمل من الحديقة» مساحات حضرية متكاملة تجمع الإنتاجية والترفيه

المبادرة الجديدة توفر مساحات عمل مرنة في الحدائق العامة (وام)
20 ابريل 2026 01:23

دبي (وام)

أطلقت بلدية دبي مبادرة لتطوير مساحات العمل في الحدائق العامة «العمل من الحديقة - Work From Park» في خطوة نوعية تستهدف إعادة تعريف دور الحدائق كمساحات حضرية متكاملة تقدم تجربة تجمع بين الإنتاجية والترفيه والطبيعة في آنٍ واحد، وتوفر ضمنها بيئة عمل مرنة تجعل منها وجهات أكثر جاذبية ورفاهية وجودة للحياة.
وفي إطار تنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية، وقّعت البلدية مذكرتي تعاون مع مجموعة «أمانة» وشركة «لتس وورك ذ.م.م»، وذلك لدعم تطوير البنية التحتية المتقدمة لمساحات العمل المستقبلية وتشغيلها ضمن الحدائق العامة في الإمارة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود بلدية دبي لتفعيل الحدائق والمرافق العامة كأصول حضرية متعددة الاستخدامات تدعم أنماط الحياة والعمل الحديثة، وتعزز الإنتاجية الاقتصادية، وترتقي بالتفاعل المجتمعي والإنساني، بما يتكامل مع مستهدفات استراتيجية التشجير والحدائق 2040، وتشكل محطة محورية في دعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، إلى جانب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

