"كالدس" تستعرض حلولها الدفاعية المتقدمة في معرض آسيا لخدمات الدفاع 2026

تشارك مجموعة كالدس القابضة ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات، في معرض آسيا لخدمات الدفاع 2026، الذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 23 أبريل الجاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتأتي مشاركة المجموعة في إطار توجهها الاستراتيجي نحو أسواق جنوب شرق آسيا، وتعزيز حضورها في هذه الأسواق الواعدة، بالتوازي مع التزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها في بناء منظومة صناعية دفاعية متقدمة ومستدامة، ترتكز على الابتكار والتصنيع المحلي، وتسهم في تعزيز القدرات الوطنية وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للصناعات الدفاعية.

وتستعرض كالدس خلال المعرض مجموعة من أبرز حلولها الدفاعية المتكاملة، التي تم تصميمها وتطويرها وتصنيعها بالكامل داخل دولة الإمارات، وبسواعد وكفاءات وطنية إماراتية مؤهلة، في تجسيد عملي لقدرات التصنيع المتقدم الذي تتبناه المجموعة.

فعلى صعيد المنظومات البرية، تقدم كالدس مجموعة متقدمة من المنصات البرية من بينها المركبة الحديثة "مزيد 001" في خطوة تعكس جاهزيتها التشغيلية وقدراتها المتقدمة في الحركة والمناورة والتكامل مع أنظمة التسليح والاستشعار الحديثة، إلى جانب نماذج من مركبة "مزيد 005" متعددة المهام، وناقلة الجنود المدرعة ثمانية الدفع "سويحان" وهي إحدى أحدث المنصات القتالية المدرعة عالمياً، ومركبة MCAV متعددة الأدوار، ومركبة "الوحش" إضافة إلى المركبة الاستطلاعية "الوشق" المصممة لمهام الاستطلاع والمراقبة ومنظومة المدفعية لهب عيار 155 ملم L52.

وتعرض المجموعة على صعيد المنظومات البحرية نموذجا من السفينة الدورية PV38، وهي منصة بحرية متطورة صُمّمت لدعم مهام الأمن البحري والمراقبة وحماية السواحل بكفاءة عالية.

وفيما يتعلق بالمنظومات الجوية، تستعرض كالدس نموذج من طائرة "بدر-250" (B-250) الهجومية الخفيفة، التي تمثل أحد أبرز إنجازات الصناعات الجوية الوطنية وتجمع بين الكفاءة العملياتية والمرونة في تنفيذ مهام الدعم الجوي القريب، إلى جانب نموذج الطائرة التدريبية "بي-250 تي" (B-250T) التي تُعدّ بمثابة منصة متقدمة لإعداد وتأهيل الطيارين وفق أحدث المعايير.

وتشمل أبرز المعروضات أيضاً نماذج متطورة من صواريخ "الحداه" وهي منظومات صاروخية متقدمة توفر دقة عالية في الاستهداف وكفاءة تشغيلية متقدمة، بما يعزز من جاهزية القوات وقدرتها على التعامل مع مختلف التهديدات.

ولا تقتصر مشاركة المجموعة في الحدث على عرض منتجات فحسب، بل تمثل رسالة استراتيجية تؤكد قدرة الكوادر والكفاءات الإماراتية على تطوير منظومات دفاعية تضاهي أرقى المعايير العالمية، وتلبي متطلبات ميادين العمليات الحديثة بكفاءة واعتمادية عالية.

وتعكس هذه المشاركة أيضاً حرص المجموعة على توسيع حضورها الدولي، وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية في الأسواق الآسيوية، بما يسهم في دعم صادرات الصناعات الدفاعية الوطنية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجهات المعنية في قطاع الدفاع والأمن.

وتتطلع كالدس إلى استكشاف فرص واعدة للتعاون من خلال لقاء قادة وممثلي الشركات المشاركة يتم عبرها عرض حلول كالدس المبتكرة لتلبية الاحتياجات الوطنية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية إلى جانب سعيها إلى تعزيز سلاسل الإمداد الوطني لدعم القدرة الذاتية في هذا القطاع الحيوي ونقل التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة التطورات الحديثة بهدف إبراز المنتج الدفاعي الوطني القائم على الابتكار، ودمج الذكاء الاصطناعي، والتوسع إقليمياً ودولياً، لترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها ركيزة رائدة في صناعة الدفاع العالمية.