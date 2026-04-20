توقع سقوط أمطار ورياح خفيفة إلى معتدلة غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً قد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر ليلاً وصباح الأربعاء.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة الغبار والأتربة، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، يصبح مضطربا بعد الظهر. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:31 والمد الثاني 03:26، والجزر الأول عند الساعة 09:51 والجزر الثاني عند الساعة 20:57.

في بحر عمان، الموج خفيف. سيحدث المد الأول عند الساعه 13:03 والمد الثاني عند الساعة 23:58، والجزر الأول عند الساعة 18:45 والجزر الثاني عند الساعة 06:58.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 36 26 70 25

دبي 35 26 60 30

الشارقة 34 22 65 25

عجمان 34 26 70 35

أم القيوين 35 21 80 30

رأس الخيمة 37 25 80 20

الفجيرة 31 25 85 30

العـين 38 25 45 15

ليوا 38 22 70 15

الرويس 35 24 55 25

السلع 36 25 60 30

دلـمـا 33 25 65 30

طنب الكبرى / الصغرى 33 23 75 40

أبو موسى 33 23 75 40.