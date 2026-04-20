عدد اليوم
توقع سقوط أمطار ورياح خفيفة إلى معتدلة غدا

أبوظبي
20 ابريل 2026 17:40

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً قد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر ليلاً وصباح الأربعاء.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة الغبار والأتربة، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، يصبح مضطربا بعد الظهر. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:31 والمد الثاني 03:26، والجزر الأول عند الساعة 09:51 والجزر الثاني عند الساعة 20:57.

في بحر عمان، الموج خفيف. سيحدث المد الأول عند الساعه 13:03 والمد الثاني عند الساعة 23:58، والجزر الأول عند الساعة 18:45 والجزر الثاني عند الساعة 06:58.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                   الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي                    36 26 70 25

دبي                          35 26 60 30

الشارقة                      34 22 65 25

عجمان                      34 26 70 35

أم القيوين                   35 21 80 30

أخبار ذات صلة
طقس صحو ورياح تنشط أحياناً مثيرة الغبار
طقس صحو إلى غائم جزئياً والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة

رأس الخيمة                37 25 80 20

الفجيرة                      31 25 85 30

العـين                        38 25 45 15

ليوا                           38 22 70 15

الرويس                      35 24 55 25

السلع                          36 25 60 30

دلـمـا                          33 25 65 30

طنب الكبرى / الصغرى  33 23 75 40

أبو موسى                    33 23 75 40.

آخر الأخبار
تفكيك تنظيم إرهابي خطط لزعزعة أمن الدولة واستقرارها
علوم الدار
تفكيك تنظيم إرهابي خطط لزعزعة أمن الدولة واستقرارها
اليوم 17:09
قتيل بهجوم "ضخم" على ميناء في روسيا
الأخبار العالمية
قتيل بهجوم "ضخم" على ميناء في روسيا
اليوم 18:04
تعاون بين «جمارك رأس الخيمة» والشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية
اقتصاد
تعاون بين «جمارك رأس الخيمة» والشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية
اليوم 18:03
شعار مؤسسة الشارقة للفنون
التعليم والمعرفة
«الشارقة للفنون» تفتح باب التقديم للنسخة التاسعة من منحة إنتاج الأفلام القصيرة
اليوم 17:48
دي كانيو: يوفنتوس الأقرب لوصافة «الكالتشيو» وسباليتي «كلمة السر»
الرياضة
دي كانيو: يوفنتوس الأقرب لوصافة «الكالتشيو» وسباليتي «كلمة السر»
اليوم 17:45
