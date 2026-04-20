عدد اليوم
عدد اليوم
رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء ألبانيا

رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء ألبانيا
20 ابريل 2026 20:50

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، مسارات تطور العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا وغيرها من المجالات التي تشكل أولوية تنموية للبلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية - الألبانية التي تشهد تطوراً مستمراً وتوسيع قاعدة شراكاتهما التنموية لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام والذي يلبي تطلعات شعبي البلدين نحو التقدم والازدهار.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، معالي رئيس وزراء ألبانيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

أخبار ذات صلة
أمام رئيس الدولة.. سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس زيمبابوي بذكرى استقلال بلاده

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

كما بحث الجانبان الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة، وجدد معاليه إدانة ألبانيا للاعتداءات بما تمثله من انتهاك للقوانين والأعراف الدولية وتقويض للأمن والاستقرار الإقليميين.

حضر اللقاء، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وعدد من الوزراء والمسؤولين، والوفد المرافق لرئيس الوزراء الألباني.

المصدر: وام
آخر الأخبار
تفكيك تنظيم إرهابي خطط لزعزعة أمن الدولة واستقرارها
علوم الدار
تفكيك تنظيم إرهابي خطط لزعزعة أمن الدولة واستقرارها
اليوم 17:09
250 مليون جنيه إسترليني خسائر توتنهام حال هبوطه من البريميرليج؟
الرياضة
250 مليون جنيه إسترليني خسائر توتنهام حال هبوطه من البريميرليج؟
اليوم 21:00
زايد بن حمد يكرّم مركز الإمارات للأبحاث الحيوية تقديراً لدوره شريكاً استراتيجياً في مكافحة المخدرات
علوم الدار
زايد بن حمد يكرّم مركز الإمارات للأبحاث الحيوية تقديراً لدوره شريكاً استراتيجياً في مكافحة المخدرات
اليوم 20:56
رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء ألبانيا
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء ألبانيا
اليوم 20:50
بورنموث يتعاقد مع المدرب روزه لمدة ثلاث سنوات
الرياضة
بورنموث يتعاقد مع المدرب روزه لمدة ثلاث سنوات
اليوم 20:48
