الإثنين 20 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
زايد بن حمد يكرّم مركز الإمارات للأبحاث الحيوية تقديراً لدوره شريكاً استراتيجياً في مكافحة المخدرات

كرّم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، المهندس ثامر القاسمي، مدير المختبر في مركز الإمارات للأبحاث الحيوية، تقديراً لدور المركز المحوري شريكا استراتيجيا في دعم جهود الدولة في مكافحة المخدرات، وإسهاماته في تطوير منظومة الفحص والتحليل الحيوي، ودعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن المواد المخدرة.
جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مكتبه بأبوظبي، المهندس ثامر القاسمي، مدير المختبر في المركز، تقديراً لجهود المختبر المتواصلة في دعم الجهاز منذ تأسيسه، باعتباره شريكا أساسيا واستراتيجيا بناء في العمليات المشتركة الخاصة بفحص المخدرات، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء في المجال الأمني والصحي.
وأكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، أن الشراكات الوطنية المتخصصة تمثل أحد أهم مرتكزات النجاح في مواجهة آفة المخدرات، مشيراً إلى أن مراكز الأبحاث الحيوية تسهم بدور حيوي في دعم المنظومة الأمنية والصحية من خلال ما توفره من تقنيات متقدمة في الكشف والتحليل.
وقال معاليه: إن الاستثمار في البحث العلمي والتقنيات الحيوية يعزز من جاهزية الدولة في التصدي للتحديات المستجدة، ويدعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في مكافحة المخدرات، وبناء مجتمع آمن ومحصّن ضد المخاطر.
من جانبه، أعرب المهندس ثامر القاسمي عن فخره واعتزازه بهذا التكريم، مؤكداً أن المركز سيواصل تطوير قدراته البحثية والتقنية، بما يخدم الجهود الوطنية في الوقاية من المخدرات، ويسهم في دعم الجهات المختصة بأحدث الحلول العلمية.

أخبار ذات صلة
المصدر: وام
زايد بن حمد
مركز الإمارات للأبحاث الحيوية
تكريم
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©