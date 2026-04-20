«الجناح الوطني» يشهد حضوراً لافتاً في معرض خدمات الدفاع آسيا DSA

كوالالمبور (الاتحاد)



شهد الجناح الوطني لدولة الإمارات، خلال اليوم الافتتاحي لمعرض خدمات الدفاع آسيا DSA 2026، حضوراً واسعاً ولافتاً من وفود الدول المشاركة، وممثلي الشركات العالمية المتخصصة في قطاعي الدفاع والأمن. وتشارك الإمارات في المعرض المقام في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بدعم من وزارة الدفاع الإماراتية، ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن. وفي اليوم الافتتاحي للمعرض، استضاف الجناح الوطني لدولة الإمارات، وفداً رفيع المستوى برئاسة معالي داتو سري أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، ومعالي داتو سري محمد خالد بن نور الدين، وزير دفاع ماليزيا. واطّلع الوفد، خلال الزيارة، على أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة في مجالات الدفاع والأمن، والتي تضمن أبرز الابتكارات في التصنيع الدفاعي المتقدم، والأنظمة الجوية والبرية، وحلول الدفاع البحري، والأمن السيبراني.

كما استقبل الجناح الوطني لدولة الإمارات وفوداً رسمية من، تايلاند، وصربيا، ونيجيريا، وكمبوديا، وزيمبابوي، مما يعكس مكانته منصة عالمية لتعزيز التعاون الدفاعي والحوار الاستراتيجي.

واستقطب الجناح على مدار اليوم أكثر من 1.800 زائر، من بينهم كبار المسؤولين العسكريين والوفود الدولية.



الشركات الإماراتية

استعرضت الشركات الإماراتية الرائدة في قطاعي الدفاع والأمن، وهي: «إيدج، كاليدس، ريسورس أندستريز، وأسيس للقوارب»، أحدث أنظمتها وتقنياتها، التي حظيت باهتمام واسع من الوفود المشاركة وقادة الصناعة.