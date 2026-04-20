«تريندز» شريك معرفي للمؤتمر والمعرض

يشارك «تريندز للبحوث والاستشارات»، بصفته شريكاً معرفياً، في أعمال النسخة الثانية من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026»، الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وذلك في «مركز أدنيك العين» خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل الجاري تحت شعار «منصة إماراتية زراعية شاملة.. نحو استدامة مجتمعية وابتكار عالمي».

وتأتي هذه الشراكة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي المستدام، وتحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية، من خلال توظيف البحث العلمي والابتكار.

وسيقدم «تريندز»، من خلال دوره شريكاً معرفياً، دعماً فكرياً وبحثياً لأكثر من 40 جلسة حوارية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين؛ بهدف رسم خريطة طريق مستقبلية للقطاع الزراعي في دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، أهمية هذا الحدث بوصفه منصة سيادية تجمع بين التكنولوجيا والبحث العلمي لدعم الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن اختيار «تريندز» شريكاً معرفياً لهذا المؤتمر يعكس الدور المحوري للبحث العلمي الرصين في صياغة السياسات الزراعية الفعّالة.

وأضاف أن تسارع المتغيرات المناخية والجيوسياسية يجعل من تعزيز الأمن الغذائي أولوية استراتيجية تمسّ الأمن القومي.