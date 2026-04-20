الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الإعلان عن تطوير ​المنصة الرقمية لأصناف التمور

جانب من المؤتمر الصحفي (من المصدر)
21 ابريل 2026 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة زايد الخير بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعتين لمؤسسة إرث زايد الإنساني، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مشروعاً وطنياً رائداً يتمثل في تطوير «المنصة الرقمية لأصناف التمور بالإمارات»، كأول قاعدة بيانات رقمية ذكية ومتكاملة لأصناف التمور في الدولة.
وأكد الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، أمين عام الجائزة، أن المشروع يمثل تحولاً نوعياً في إدارة المعرفة الزراعية، ومنصة تفاعلية تجمع بين التراث والابتكار، وتوفر مرجعاً وطنياً موحداً يدعم الباحثين والمزارعين وصناع القرار ببيانات دقيقة وموثوقة.
من جانبه، أكد مهنا عبيد المهيري، نائب مدير عام مؤسسة زايد الخير، أن المشروع يجسد امتداداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ العلاقة المتوازنة بين الإنسان والبيئة، مشيراً إلى أن «المنصة تمثل نموذجاً متقدماً في الاستثمار في المعرفة الرقمية، وتسهم في تمكين المجتمع الزراعي، وتعزيز الوعي بأهمية النخلة رمزاً للعطاء والاستدامة». 

