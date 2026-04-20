الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
مركز الشيخ محمد بن خالد يعزز الوعي البيئي والتراثي

مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي
21 ابريل 2026 01:05

العين (وام)

 نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي حزمة من البرامج والجلسات التوعوية، التي تنوعت بين الثقافي والتراثي والبيئي والمجتمعي، في إطار جهوده المتواصلة لترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الهوية الإماراتية، تنفيذاً لتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ببناء مجتمع واعٍ ومتمسك بثوابته، يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويواكب متطلبات التنمية المستدامة.
وضمن برنامج «شما بنت محمد للتثقيف البيئي»، نظم المركز مجموعة من الجلسات التوعوية بالتعاون مع مدرسة شما بنت محمد للتعليم الأساسي ومدرسة الطموح، تضمنت ورشة «حياة بلا بلاستيك» ومبادرة «أصدقاء الاستدامة»، وركزت على رفع الوعي البيئي لدى الطلبة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة، وتسليط الضوء على أهمية تقليل النفايات البلاستيكية، ودور الأفراد في تحقيق الاستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
 وفي سياق الحفاظ على الموروث الشعبي الإماراتي، قدم المركز برنامج «الحرف الإماراتية التراثية» لعدد من المدارس وأفراد المجتمع، وتضمن ورشاً متنوعة جسدت الحرف التقليدية، إضافة إلى تنظيم برنامج «إرث زايد التراثي»، سلسلة من الجلسات الهادفة إلى تعزيز القيم الوطنية، وجلسة «رحلة من عمق التراث» التي عمّقت الوعي بالموروث الإماراتي.
وقدمت الدكتورة نعيمة قاسم جلسة ضمن مبادرة «بالعربية تواصلنا» بعنوان «لغتنا جسور للتواصل الذكي» ركزت على الربط بين اللغة العربية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. فيما شارك برنامج «إرث زايد التراثي والحرفي» في ملتقى الأهل بحديقة آثار هيلي، وقدم ورشاً تراثية وحرفية استهدفت مختلف فئات المجتمع والجاليات، في إطار تعزيز التبادل الثقافي وإبراز الهوية الإماراتية.

