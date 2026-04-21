الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل حاكم رأس الخيمة وولي عهده

21 ابريل 2026 12:41



استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.

وتبادل سموّهما - خلال اللقاء - الأحاديث الأخوية الودية، وبحثا عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطن، وفي مقدمتها الخطط التنموية التي تستهدف الارتقاء بجودة الحياة في المجتمع وتعزيز مسيرة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، انطلاقاً من رؤية الدولة التي ترتكز على مواصلة تمكين المواطن وتعزيز دوره، والذي يُعَد الضمانة الأساسية لاستدامة التنمية والحفاظ على المكتسبات الوطنية، ودعا الجميع المولى، عز وجل، أن يديم على دولة الإمارات أمنها وعزَّها وازدهارها لتواصل مسيرة تقدمها.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء ألبانيا
أمام رئيس الدولة.. سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

المصدر: وام
رئيس الدولة
حاكم رأس الخيمة
آخر الأخبار
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد: ملتزمون بأجندتنا.. والقادم سيكون أكبر وأجمل
اليوم 13:36
اتحاد الكرة يُنظم ورشة عمل مراقبي المباريات بالتعاون مع «الآسيوي»
الرياضة
اتحاد الكرة يُنظم ورشة عمل مراقبي المباريات بالتعاون مع «الآسيوي»
اليوم 13:07
تسليم أكثر من 1000 وحدة سكنية بجزيرة الجبيل في أبوظبي
اقتصاد
تسليم أكثر من 1000 وحدة سكنية بجزيرة الجبيل في أبوظبي
اليوم 13:00
«سباق البريميرليج».. تعرّف على فرص السيتي وأرسنال في حسم اللقب
الرياضة
«سباق البريميرليج».. تعرّف على فرص السيتي وأرسنال في حسم اللقب
اليوم 13:00
رئيس الدولة يستقبل حاكم رأس الخيمة وولي عهده
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل حاكم رأس الخيمة وولي عهده
اليوم 12:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©