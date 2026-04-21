أمطار خفيفة وانخفاض تدريجي في الحرارة حتى الخميس

توقّع المركز الوطني للأرصاد تأثر الدولة، ابتداء من مساء اليوم وحتى الخميس، بحالة جوية متقلّبة نسبياً، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق يقابله مرتفع جوي من الغرب، بالتزامن مع تأثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يسهم في تدفق السُّحب على فترات واحتمال هطول أمطار متفاوتة الشِّدة.

وأوضح المركز أن الطقس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع تكاثر السحب المتوسطة والعالية القادمة من الغرب، تتخللها فرص لسقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية، خاصة خلال فترات الليل اليوم وصباح غد الأربعاء، مع احتمال أن تكون متوسطة على المناطق الجبلية.

وأشار إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، لا سيما في المناطق الغربية، مثيرة للغبار والأتربة، وقد تؤدي في بعض الفترات إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، خصوصاً يوم الخميس، مع تسجيل انخفاض طفيف إلى ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة على المناطق الساحلية.

وفي تفاصيل الحالة خلال الأيام المقبلة، يُتوقع أن يشهد غداً الأربعاء أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً مع فرص أمطار خفيفة، وانخفاض في درجات الحرارة على السواحل، بينما تتزايد فرص الغبار يوم الخميس مع استمرار تكاثر السحب وفرص الأمطار، إلى جانب انخفاض إضافي في درجات الحرارة.

وبالنسبة لحالة البحر، سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، ويضطرب أحياناً في الخليج العربي، خاصة في المناطق الغربية، فيما يبقى خفيف الموج في بحر عمان، مع توقّع زيادة الاضطراب يوم غد الخميس.

ودعا المركز إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة أثناء نشاط الرياح المثيرة للغبار، ومتابعة التحديثات الدورية للنشرات الجوية، مؤكداً أنه سيوافي الجمهور بأي مستجدات على الحالة الجوية.