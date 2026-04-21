قرقاش: ستبقى الإمارات تجتاز التحديات بثقة وتثبت جدارتها في كل اختبار

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تثبت كل يوم أنها الدولة القوية بقيادتها وقيمها ومؤسساتها؛ مشدداً على أن الإمارات ستبقى تجتاز التحديات بثقة، وتثبت جدارتها في كل اختبار.

وكتب معاليه، عبر منصة «إكس»: "في زمن التحديات تُختبر قوة الدول، والإمارات تثبت كل يوم أنها الدولة القوية بقيادتها وقيمها ومؤسساتها؛ صلبة في مواجهة العدوان، حازمة في التصدي لمخططات التآمر على الأمن، وكفؤة وعادلة في إدارة شؤون المجتمع والاقتصاد بكفاءة وتميّز.

وأضاف معاليه:"وستبقى الإمارات تجتاز التحديات بثقة، وتثبت جدارتها في كل اختبار".

وستبقى الإمارات تجتاز التحديات بثقة، وتثبت جدارتها… — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 21, 2026