الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تناقش تقريراً حول دعم جودة خدمات كبار المواطنين

21 ابريل 2026 15:24

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته اليوم، برئاسة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، تقريرها المتعلق بدراسة موضوع سياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين.

 

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وحشيمة ياسر العفاري، وسلطان بن يعقوب الزعابي، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

 

أخبار ذات صلة
خليفة وسلطان بن محمد بن خالد آل نهيان يعزيان في وفاة شمسة بنت سعيد الكتبي
قرقاش: ستبقى الإمارات تجتاز التحديات بثقة وتثبت جدارتها في كل اختبار

واستعرضت اللجنة التقرير الذي تضمن محاور الموضوع التي شملت السياسات الداعمة للشيخوخة بين كفاءة الرعاية الصحية واستثمار خبرات كبار المواطنين، ومدى مواءمة الأطر التشريعية المنظمة لاحتياجاتهم في مجالات الرعاية والتمكين، وتعزيز التواصل المجتمعي والحياة النشطة لكبار المواطنين.

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
كبار المواطنين
آخر الأخبار
بيليه وأوليفيرا سلاح البطائح في مواجهة العين بدوري أدنوك
الرياضة
بيليه وأوليفيرا سلاح البطائح في مواجهة العين بدوري أدنوك
اليوم 15:45
«الساحر موسيالا» يقترب من العودة الكاملة
الرياضة
«الساحر موسيالا» يقترب من العودة الكاملة
اليوم 15:41
دافيدز ينتقد انعدام الجودة وسوء الإدارة في توتنهام
الرياضة
دافيدز ينتقد انعدام الجودة وسوء الإدارة في توتنهام
اليوم 15:38
عمار النعيمي يعين مديراً تنفيذياً لقطاع الخدمات المساندة ببلدية عجمان
علوم الدار
عمار النعيمي يعين مديراً تنفيذياً لقطاع الخدمات المساندة ببلدية عجمان
اليوم 15:35
خليفة وسلطان بن محمد بن خالد آل نهيان يعزيان في وفاة شمسة بنت سعيد الكتبي
علوم الدار
خليفة وسلطان بن محمد بن خالد آل نهيان يعزيان في وفاة شمسة بنت سعيد الكتبي
اليوم 15:31
