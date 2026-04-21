خليفة وسلطان بن محمد بن خالد آل نهيان يعزيان في وفاة شمسة بنت سعيد الكتبي

قدم معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، مستشار في ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية والشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان والشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان اليوم التعازي في وفاة الشيخة شمسة بنت سعيد بن سلطان الجراح الكتبي أرملة المغفور له الشيخ سالم بن محمد القاسمي في قاعة البيت متوحد في منطقة الرفاعة برأس الخيمة.

وقد تقبل التعازي الشيخ محمد بن صقر القاسمي والفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي والشيخ سلطان بن سالم بن محمد القاسمي والشيخ عمر بن عبدالله القاسمي والشيخ أحمد بن سالم بن محمد القاسمي والشيخ عمار بن سالم بن محمد القاسمي وعدد من الشيوخ.

وأعرب الشيوخ عن خالص التعازي والمواساة إلى أسرة وذوي الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.