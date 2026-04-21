ولي عهد الفجيرة يلتقي وكيل وزارة التربية والتعليم ويطّلع على جاهزية المدارس في الإمارة

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية تعزيز ورفع معايير الأمن والسلامة وتطبيقاتها وفق أعلى مستويات الجودة في المؤسسات التعليمية كافة، باعتباره أولوية تضمن استدامة المخرجات والعمل في قطاع التعليم.

ونوه سموه خلال لقائه في مكتبه بالديوان الأميري، محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم والوفد المرافق إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لسير العملية التعليمية في الإمارة، ومتطلباتها في مختلف الظروف، بهدف ضمان بيئة طلابية مستقرة ومستدامة وآمنة.

واطلع سموه على إحاطة جاهزية مدارس إمارة الفجيرة، وتدريب الكادر التعليمي والإداري والطلبة لإرشادات ولوائح الأمن والسلامة.

واستعرض الوفد جاهزية الحافلات المدرسية وتشغيلها، وتدريبات السائقين على إرشادات ولوائح ونظم الأمن والسلامة.

وقدم محمد القاسم والوفد المرافق شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على متابعة سموه لمستجدات العمل الراهنة، ودعمه لمواصلة سيرها وفق أعلى معايير الكفاءة والأمن.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.