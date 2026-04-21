الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
طحنون بن زايد يلتقي المؤسس والشريك الإداري لشركة «ثوما برافو»

21 ابريل 2026 17:43

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أورلاندو برافو، المؤسس والشريك الإداري لشركة «ثوما برافو».
وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «التقيت أورلاندو برافو، المؤسس والشريك الإداري لشركة (ثوما برافو)، حيث ناقشنا مستجدات الذكاء الاصطناعي وتسارع تطبيقاته في مختلف القطاعات، وانعكاساته على تطوير نماذج الأعمال وتعزيز كفاءة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا».
وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: «كما استعرضنا آفاق تعزيز الشراكة، وتبادلنا وجهات النظر حول الفرص الاستثمارية النوعية، بما يعزز مسارات الابتكار، ويدعم التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة في الاقتصاد الرقمي».

خلال اتصال هاتفي مع عبدالله بن زايد.. وزير خارجية الكويت يدين المخطط الإرهابي الذي استهدف المساس بأمن الإمارات واستقرارها
"تنمية المجتمع - أبوظبي" تعزز الابتكار الاجتماعي عبر مختبر "سديم"

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
العين وشباب الأهلي يضمنان مقاعد «النخبة الآسيوية» للموسم المقبل
الرياضة
العين وشباب الأهلي يضمنان مقاعد «النخبة الآسيوية» للموسم المقبل
اليوم 18:15
بايرن وليفركوزن.. حوار ساخن في نصف نهائي كأس ألمانيا
الرياضة
بايرن وليفركوزن.. حوار ساخن في نصف نهائي كأس ألمانيا
اليوم 18:09
جوارديولا يحذّر لاعبي سيتي من التراخي
الرياضة
جوارديولا يحذّر لاعبي سيتي من التراخي
اليوم 18:01
خلال اتصال هاتفي مع عبدالله بن زايد.. وزير خارجية الكويت يدين المخطط الإرهابي الذي استهدف المساس بأمن الإمارات واستقرارها
علوم الدار
خلال اتصال هاتفي مع عبدالله بن زايد.. وزير خارجية الكويت يدين المخطط الإرهابي الذي استهدف المساس بأمن الإمارات واستقرارها
اليوم 18:01
طحنون بن زايد يلتقي المؤسس والشريك الإداري لشركة «ثوما برافو»
علوم الدار
طحنون بن زايد يلتقي المؤسس والشريك الإداري لشركة «ثوما برافو»
اليوم 17:43
