طحنون بن زايد يلتقي المؤسس والشريك الإداري لشركة «ثوما برافو»

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أورلاندو برافو، المؤسس والشريك الإداري لشركة «ثوما برافو».

وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «التقيت أورلاندو برافو، المؤسس والشريك الإداري لشركة (ثوما برافو)، حيث ناقشنا مستجدات الذكاء الاصطناعي وتسارع تطبيقاته في مختلف القطاعات، وانعكاساته على تطوير نماذج الأعمال وتعزيز كفاءة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: «كما استعرضنا آفاق تعزيز الشراكة، وتبادلنا وجهات النظر حول الفرص الاستثمارية النوعية، بما يعزز مسارات الابتكار، ويدعم التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة في الاقتصاد الرقمي».

