الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

خلال اتصال هاتفي مع عبدالله بن زايد.. وزير خارجية الكويت يدين المخطط الإرهابي الذي استهدف المساس بأمن الإمارات واستقرارها

21 ابريل 2026 18:01

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة.
وأدان معاليه، خلال الاتصال الهاتفي، المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في دولة الإمارات، وأكد تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وصون سيادتها.
وتوجّه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر إلى معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، على موقف دولة الكويت الشقيقة الداعم لدولة الإمارات وتضامنها الكامل معها، مؤكداً على العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
وشدّد سموه على أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً راسخاً وموقفاً حازماً لا يقبل التهاون في مواجهة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، وترفض رفضاً قاطعاً أي محاولات آثمة تستهدف النيل من أمن الدول واستقرارها أو المساس بسيادتها، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف لاجتثاث جذور الإرهاب وتجفيف منابعه وترسيخ دعائم الأمن والسلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أكد سموه أن الإرهاب والتطرف لا دين لهما ولا مذهب، بل يمثلان انحرافاً خطيراً عن جوهر القيم الإنسانية التي تشكّل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات مزدهرة، مشدداً على أن دولة الإمارات ستبقى نموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش والتعددية الثقافية، وموطناً للأخوة الإنسانية التي تجمع أكثر من 200 جنسية تعيش بأمن ووئام، في ظلّ نهج راسخ يعزّز السلام والانفتاح ويحمي كرامة الإنسان.
كما جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، والمستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

المصدر: وام
