الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

الطقس المتوقع على الإمارات غداً
21 ابريل 2026 18:32

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائمٍ أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية، وانخفاض في درجات الحرارة على السواحل الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناًً.
وتكون حركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية، سرعتها 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س، والخليج العربي متوسط الموج، يضطرب أحياناً غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:36، والمد الثاني عند الساعة 04:08، والجزر الأول عند الساعة 10:43، والجزر الثاني عند الساعة 21:31.
وبحر عمان خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:52، والمد الثاني عند الساعة 00:46، والجزر الأول عند الساعة 19:42، والجزر الثاني عند الساعة 07:59.

أخبار ذات صلة
شخبوط بن نهيان يشارك في منتدى داكار الدولي للأمن والسلم في السنغال
موريتانيا تشيد بجهود الإمارات في تفكيك خلية إرهابية
المصدر: وام
آخر الأخبار
«جراحة الفخذ» تنهي موسم أودوي مع نوتنجهام
الرياضة
«جراحة الفخذ» تنهي موسم أودوي مع نوتنجهام
اليوم 20:30
مدافع برشلونة الأسبق مدرباً لمنتخب المكسيك
الرياضة
مدافع برشلونة الأسبق مدرباً لمنتخب المكسيك
اليوم 20:24
مدرب سان جيرمان يحذر جماهير الفريق من تناول الفشار خلال مواجهة نانت
الرياضة
مدرب سان جيرمان يحذر جماهير الفريق من تناول الفشار خلال مواجهة نانت
اليوم 20:15
الرئيس المصري خلال مؤتمر صحفي مع رئيس فنلندا
الأخبار العالمية
السيسي يشدد على دعم مصر الكامل لأمن دول الخليج
اليوم 20:00
استقرار حالة دجابي لاعب فريق ميتيلاند بعد تعرضه للطعن
الرياضة
استقرار حالة دجابي لاعب فريق ميتيلاند بعد تعرضه للطعن
اليوم 19:48
