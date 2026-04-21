الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائمٍ أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية، وانخفاض في درجات الحرارة على السواحل الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناًً.

وتكون حركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية، سرعتها 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س، والخليج العربي متوسط الموج، يضطرب أحياناً غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:36، والمد الثاني عند الساعة 04:08، والجزر الأول عند الساعة 10:43، والجزر الثاني عند الساعة 21:31.

وبحر عمان خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:52، والمد الثاني عند الساعة 00:46، والجزر الأول عند الساعة 19:42، والجزر الثاني عند الساعة 07:59.