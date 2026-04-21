شخبوط بن نهيان يشارك في منتدى داكار الدولي للأمن والسلم في السنغال

21 ابريل 2026 19:40

شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في أعمال منتدى داكار الدولي للأمن والسلم، الذي عُقد في العاصمة السنغالية داكار، بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين والخبراء الدوليين المعنيين بقضايا الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.
ويُعد المنتدى منصة دولية بارزة لمناقشة التحديات الأمنية الراهنة في أفريقيا، واستعراض السبل الكفيلة بتعزيز الاستقرار، ودعم مسارات التنمية المستدامة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وعلى هامش المنتدى، عقد معاليه لقاءً ثنائياً مع معالي عثمان سونكو، رئيس وزراء جمهورية السنغال، تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتؤكد دولة الإمارات، من خلال مشاركتها في هذا المنتدى، التزامها الراسخ بدعم الأمن والسلم في أفريقيا، والعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتعزيز الاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة.

