الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
100 شاحن سريع للسيارات الكهربائية في الشارقة

الحضور في صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية (من المصدر)
22 ابريل 2026 02:19

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة توقيعها شراكة استراتيجية مع شركة «آيون»، المشروع المشترك للتنقل المستدام بين «بيئة» وشركة الهلال للمشاريع، لإنشاء شبكة واسعة من شواحن السيارات الكهربائية في إمارة الشارقة. 
وتفصيلاً، ستتعاون «آيون» مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لإنشاء وتشغيل وصيانة شبكة واسعة تضم أكثر من 100 شاحن سريع للسيارات الكهربائية.
وقع الشراكة كل من: المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وخالد الحريمل، رئيس مجلس إدارة «آيون»، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في «بيئة»، في مقر «بيئة» الرئيسي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين من كلا الجانبين.

