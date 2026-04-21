الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

59.6 مليون درهم مدفوعات «الفجيرة الخيرية» خلال عام 2025

سعيد الرقباني خلال ترؤسه الاجتماع (وام)
22 ابريل 2026 02:19

الفجيرة (وام)

عقدت جمعية الفجيرة الخيرية اجتماع جمعيتها العمومية العادية السنوي، أمس، في مقرها بالفجيرة، برئاسة معالي سعيد بن محمد الرقباني، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور النصاب القانوني لأعضاء الجمعية، ومحمد سمير، ممثل وزارة تمكين المجتمع.
واطلعت الجمعية العمومية على محضر الاجتماع السابق وتم التصديق عليه، تلاه عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بجانب استعراض برامج النشاط، وخطة العمل للعام الجديد.
كما ناقش الأعضاء الحساب الختامي للسنة المالية 2025 وتم اعتماده، إضافة إلى إقرار الموازنة التقديرية لعام 2026، واختيار مدقق الحسابات، وبحث المقترحات المقدمة من الأعضاء.
وخلال الاجتماع، تم استعراض إنجازات الجمعية في تنفيذ مشاريعها الخيرية والإنسانية، حيث بلغ حجم المدفوعات التي قدمتها عام 2025 نحو 59.626.712 درهماً، استفاد منها 854.594 مستفيداً.
ورفع معالي سعيد الرقباني أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، على دعمه المتواصل ورعايته الكريمة، كما ثمن متابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، واهتمامه بالمشاريع الإنسانية التي تنفذها الجمعية.

