انطلاق المجالس المجتمعية الوطنية للوقاية من المخدرات في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



برعاية معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، انطلقت أمس المجالس المجتمعية الوطنية للوقاية من المخدرات، التي ينظمها المركز وتستمر حتى يوم 28 أبريل الجاري، تحت شعار «توحيد الصف.. لاستئصال الآفة»؛ بهدف تعزيز منظومة الوقاية المجتمعية، وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، لحماية الأسرة وفئة الشباب من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.



المجلس الأول

يتناول المجلس الأول موضوع «منظومة القيم والتشريعات في حماية الأبناء»، ويستضيفه مجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة، ويتحدث فيه كل من: الدكتورة لمياء الزعابي، من الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ويديره النقيب خالد الزعابي.

ويشتمل المجلس على أربعة محاور، حيث يتناول المحور الأول موضوع القيم الإماراتية وأثرها في تشكيل السلوك لدى الأبناء، ويتناول المحور الثاني موضوع أثر سلوك الوالدين في تكوين شخصية الأبناء، أما المحور الثالث فيتناول موضوع دور العبادات في تنمية الانضباط، وتعزيز القيم الأُسرية، ويتناول المحور الرابع موضوع، الإطار التشريعي الوطني ودور الأسرة في الوقاية من المخدرات.



المجلس الثاني

أما المجلس الثاني، الذي يُعقد يوم 28 أبريل الجاري ويتناول موضوع «الوقاية من المخدرات مسؤولية الأسرة والمجتمع» ويستضيفه مجلس الهواشم في منطقة الباهية بأبوظبي، فيتحدث فيه كل من: الدكتورة لمياء الزعابي من الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والرائد حمد اليحيائي، والإعلامي محمد الجنيبي، ويديره الإعلامي محمد عيضة الجابري.



4 محاور

يشتمل المجلس الثاني على أربعة محاور: المحور الأول هو دور الأسرة في الوقاية المبكرة، والمحور الثاني هو الخدمة الوطنية ودورها في خلق جيل واعٍ وقادر على حماية نفسه ومجتمعه من مخاطر المخدرات، ويتناول المحور الثالث موضوع الترويج الإلكتروني للمخدرات واستهداف الشباب، أما المحور الرابع والأخير فيتناول موضوع الإطار القانوني، والدعم المؤسَّسي في مواجهة المخدرات.