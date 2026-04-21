الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
«مياه وكهرباء الإمارات» تدعو لتسريع الأهداف الوطنية للاستدامة

22 ابريل 2026 02:19

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بيوم الأرض 2026، من خلال دعوة قطاع الأعمال والمجتمع بشكل عام إلى اتخاذ إجراءات مناخية ملموسة؛ نظراً لارتباط الإدارة البيئية المستدامة بالسلوكيات اليومية لأفراد المجتمع والمعلمين والعاملين والمبتكرين والعائلات، ممن يدركون أن حماية البيئة والمجتمع مسؤولية مشتركة واستثمار وطني على المدى البعيد.
وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات: يجسد شعار يوم الأرض، «قوتنا، كوكبنا»، المهمة الرئيسية لشركة مياه وكهرباء الإمارات وقراراتها الاستراتيجية الرامية إلى إحداث انتقال جذري في قطاع الطاقة، والعمل على مدار العام لتحقيق تقدم ملموس في تطوير مرافق البنية التحتية الحيوية، وعقد شراكات استراتيجية مع الأطراف المعنية كافة، دون الاقتصار على يوم واحد في السنة للقيام بالواجبات الرئيسية تجاه المسؤولية البيئية. ومن خلال العمل الجاد على خفض الانبعاثات الكربونية في إمدادات الطاقة في أبوظبي، فإننا ندعم النمو الاقتصادي للدولة، ونسهم في تسريع وتيرة تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

محفظة متنوعة 
يتم توليد الكهرباء النظيفة المعتمدة بموجب مخطط شهادات الطاقة النظيفة عبر محفظة متنوعة من المشاريع، من خلال توسعة توليد الطاقة الشمسية، حيث قامت الشركة بتطوير أكبر خمس محطات مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية الرامية إلى رفع القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في أبوظبي إلى 30 جيجاوات بحلول 2035، إلى جانب «برنامج الإمارات لطاقة الرياح».

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©