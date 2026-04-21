الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
علوم الدار

«مؤسسة زايد للبيئة»: الإمارات نموذج عالمي في تبني سياسات ومشاريع صون الطبيعة

محمد بن فهد
22 ابريل 2026 02:19

دبي (وام)

أكد الدكتور محمد أحمد بن فهد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد الدولية للبيئة، أن دولة الإمارات تفخر بإطلاقها سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي شملت التوسُّع في الطاقة المتجددة، وإنشاء محميات طبيعية، وتنفيذ برامج التشجير واستعادة الموائل البيئية. جاء ذلك بمناسبة يوم الأرض، حيث درج العالم على الاحتفال به في 22 أبريل من كل عام بهدف تسليط الضوء على ما تم إنجازه من جهود حماية البيئة، وتعزيز الوعي بقضايا المناخ، فيما تبرز دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تبني سياسات ومشاريع نوعية لصون الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال ابن فهد: إن دولة الإمارات تفخر في هذا الصدد بإنشاء محميات طبيعية، وتنفيذ برامج التشجير واستعادة الموائل البيئية، موضحاً أن «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» يعد أحد أبرز المشاريع العالمية في مجال الطاقة النظيفة، إلى جانب محطة شمس «أبوظبي».
وأضاف: إن هذه المشاريع جميعها تسهم في خفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة منوهاً بأن الدولة عملت على حماية التنوع البيولوجي من خلال إنشاء أكثر من 49 محمية برية وبحرية، إضافة إلى مشروع مستودع حيوي عالمي في دبي، في خطوة تمثل تحولاً مهماً نحو عصر الحفظ الجيني الاستباقي.
وأضاف: إنه فيما يخص قطاع الزراعة دعمت الإمارات تقنيات الزراعة المستدامة والذكية، بما في ذلك الزراعة المائية والعمودية؛ بهدف تقليل استهلاك المياه وتعزيز الأمن الغذائي الأمر الذي يعني أن الدولة لا تتعامل مع حماية البيئة كحدث سنوي، بل بوصفه مساراً تنموياً مستمراً، يتكامل مع رؤيتها المستقبلية 2031 والتزاماتها المناخية الدولية.
وأشار إلى أن احتفال هذا العام يأتي تحت شعار «استعادة الأرض»، وهو ما يتلاقى مع توجهات الإمارات في إعادة تأهيل النظم البيئية، وتوسيع الرقعة الخضراء، إلى جانب دعم الابتكار في مجالات الطاقة والمياه والبيئة، وتعزيز مشاركة المجتمع في تبني ممارسات مستدامة.
وأوضح أن منظمة يوم الأرض (EARTHDAY.ORG) أعلنت أن شعار هذا العام يركز على إبراز دور الأفراد والمجتمعات في مواجهة تغير المناخ، ويعكس الدعم الشعبي للتحرك المناخي على مختلف المستويات.

آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©