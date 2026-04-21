الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نجاح جراحة تصحيح جنف شديد لمريض في «خليفة الطبية»

الفريق الجراحي المشرف على حالة المريض (من المصدر)
22 ابريل 2026 02:20

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن نجاح إجراء جراحة معقّدة لتصحيح حالة جنف شديد لدى مريض يبلغ من العمر 15 عاماً في مدينة الشيخ خليفة الطبية. ويعكس هذا الإنجاز تطور خدمات جراحة العمود الفقري متعددة التخصصات بالمستشفى، ويؤكد الدور المحوري للكشف المبكر والتدخل العلاجي المناسب في الحدّ من مضاعفات الجنف.

وكان المريض قد شُخّص أيضاً بحالة إزالة الميالين المرتبطة بأجسام مضادة لبروتين MOG، وهي اضطراب مناعي ذاتي نادر يؤثّر في الجهاز العصبي وفي قدرة المريض الوظيفية ووضعية جسمه واستقراره الحركي.
وبفضل التنسيق المتكامل بين جرّاحي العمود الفقري، وأطباء أمراض الرئة، وأطباء التخدير، وفريق العناية المركزة للأطفال، وأخصائيي التأهيل، تمكّن الفريق الجراحي من تصحيح الانحناء بنجاح ليصل إلى 28 درجة. ويتمتع المريض حالياً بحالة صحية مستقرة دون آلام، ويعيش حياة نشطة مع تحسُّن ملحوظ في التوازن ووضعية الجسم والطول.  وقال الدكتور أرون بابو راجيسواران، رئيس قسم جراحة الأعصاب في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة «صحة»: «تُبرز هذه الحالة أهمية الكشف المبكر والتدخل العلاجي في الوقت المناسب لعلاج الجنف، إذ يمكن أن يتفاقم الانحناء بسرعة إذا تُرك دون علاج، مما يزيد من تعقيد الجراحة ومخاطرها. وعلى الرغم من شدة الحالة، حيث بلغ الانحناء 102 درجة لدى مريض في الخامسة عشرة من عمره، فقد تمكّنا من تحقيق نتيجة إكلينيكية متميزة بفضل التخطيط الدقيق واستخدام تقنيات جراحية متقدمة».

تقنيات متقدمة 

وقال الدكتور محمود بنور، طبيب استشاري، جراحة الأعصاب في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة «صحة»: «يعكس هذا النجاح قيمة العمل متعدد التخصصات. فجراحات العمود الفقري المعقّدة لا تعتمد على المهارة الجراحية وحدها، بل تتطلب تقنيات متقدمة ورعاية منسقة قبل الجراحة وأثناءها وبعدها لضمان السلامة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة. نحن فخورون بأن نثبت أن حتى الحالات الأكثر تعقيداً يمكن أن تحقق نتائج إيجابية عندما تتكامل الخبرات». 

بيورهيلث
الجراحة
الرعاية الصحية
مدينة الشيخ خليفة الطبية
صحة
العمود الفقري
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©