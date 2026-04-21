نجاح جراحة تصحيح جنف شديد لمريض في «خليفة الطبية»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن نجاح إجراء جراحة معقّدة لتصحيح حالة جنف شديد لدى مريض يبلغ من العمر 15 عاماً في مدينة الشيخ خليفة الطبية. ويعكس هذا الإنجاز تطور خدمات جراحة العمود الفقري متعددة التخصصات بالمستشفى، ويؤكد الدور المحوري للكشف المبكر والتدخل العلاجي المناسب في الحدّ من مضاعفات الجنف.

وكان المريض قد شُخّص أيضاً بحالة إزالة الميالين المرتبطة بأجسام مضادة لبروتين MOG، وهي اضطراب مناعي ذاتي نادر يؤثّر في الجهاز العصبي وفي قدرة المريض الوظيفية ووضعية جسمه واستقراره الحركي.

وبفضل التنسيق المتكامل بين جرّاحي العمود الفقري، وأطباء أمراض الرئة، وأطباء التخدير، وفريق العناية المركزة للأطفال، وأخصائيي التأهيل، تمكّن الفريق الجراحي من تصحيح الانحناء بنجاح ليصل إلى 28 درجة. ويتمتع المريض حالياً بحالة صحية مستقرة دون آلام، ويعيش حياة نشطة مع تحسُّن ملحوظ في التوازن ووضعية الجسم والطول. وقال الدكتور أرون بابو راجيسواران، رئيس قسم جراحة الأعصاب في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة «صحة»: «تُبرز هذه الحالة أهمية الكشف المبكر والتدخل العلاجي في الوقت المناسب لعلاج الجنف، إذ يمكن أن يتفاقم الانحناء بسرعة إذا تُرك دون علاج، مما يزيد من تعقيد الجراحة ومخاطرها. وعلى الرغم من شدة الحالة، حيث بلغ الانحناء 102 درجة لدى مريض في الخامسة عشرة من عمره، فقد تمكّنا من تحقيق نتيجة إكلينيكية متميزة بفضل التخطيط الدقيق واستخدام تقنيات جراحية متقدمة».



تقنيات متقدمة

وقال الدكتور محمود بنور، طبيب استشاري، جراحة الأعصاب في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة «صحة»: «يعكس هذا النجاح قيمة العمل متعدد التخصصات. فجراحات العمود الفقري المعقّدة لا تعتمد على المهارة الجراحية وحدها، بل تتطلب تقنيات متقدمة ورعاية منسقة قبل الجراحة وأثناءها وبعدها لضمان السلامة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة. نحن فخورون بأن نثبت أن حتى الحالات الأكثر تعقيداً يمكن أن تحقق نتائج إيجابية عندما تتكامل الخبرات».