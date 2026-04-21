الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

انطلاق الأسبوع الثاني من المجلس العلمي للمنتدى الإسلامي في الذيد

22 ابريل 2026 02:20

الشارقة (وام)

استضافت مدينة الذيد أعمال الأسبوع الثاني من المجلس العلمي لـ«تفسير سورة النور - في ضوء تفسير الطبري»، الذي ينظمه المنتدى الإسلامي في الشارقة، وذلك ضمن برامجه الثقافية والعلمية لعام 2026، الهادفة إلى نشر المعرفة الشرعية، وتعزيز القيم المجتمعية.
وشهد مسجد الشهيد سلطان بن هويدن بالذيد، افتتاح الفعاليات وقدم الدكتور يوسف محمد المعاني، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة جميرا، محاضرة تناول خلالها «الآداب الأسرية والاجتماعية» في سورة النور، مستعرضاً دلالاتها في ضوء تفسير الإمام الطبري، وارتباطها بواقع الأسرة المعاصرة.
وتتواصل جلسات المجلس العلمي يومياً في مدينة الذيد، ضمن برنامج متكامل يجمع بين التأصيل العلمي والتفاعل المجتمعي، دعماً لرؤية إمارة الشارقة في تعزيز الحراك الثقافي والمعرفي.

