محمد الشرقي: ضمان بيئة طلابية مستقرة ومستدامة وآمنة

الفجيرة (وام)



أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تعزيز ورفع معايير الأمن والسلامة وتطبيقاتها وفق أعلى مستويات الجودة في المؤسسات التعليمية كافة.

ونوه سموه، خلال لقائه في مكتبه بالديوان الأميري، محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم والوفد المرافق، بمتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لسير العملية التعليمية في الإمارة، ومتطلباتها في مختلف الظروف؛ بهدف ضمان بيئة طلابية مستقرة ومستدامة وآمنة. واطلع سموه على إحاطة جاهزية مدارس إمارة الفجيرة، وتدريب الكادر التعليمي والإداري والطلبة لإرشادات ولوائح الأمن والسلامة. حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.