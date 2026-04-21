علوم الدار

«الإمارات للمحاسبة» يطلق «حملة حُرّاس المسؤولية»

مبنى جهاز الإمارات للمحاسبة (أرشيفية)
22 ابريل 2026 02:20

أبوظبي (وام) 

أطلق جهاز الإمارات للمحاسبة حملة «حُرّاس المسؤولية» لترسيخ ثقافة المساءلة، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن هذه القيم متجذّرة في المجتمع الإماراتي وأصيلة في سلوك أفراده، وحرصاً على تعزيزها والتذكير بأهميتها في حماية الموارد العامة، وترسيخ الثقة في منظومة الحوكمة.
تأتي هذه الحملة انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز منظومة القيم المجتمعية، والتأكيد على أن المسؤولية ليست مقتصرة على جهة بعينها، بل تعد التزاماً وطنياً مشتركاً يعكس تكاتف جميع أفراد ومؤسسات المجتمع.
تهدف حملة «حُرّاس المسؤولية» إلى إبراز القيم عنصراً أصيلاً ومتجذراً داخل المجتمع الإماراتي، كونها تمثل مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات، يسهم من خلالها الجميع في حماية موارد الوطن وصون مكتسباته. وتسعى الحملة إلى تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية، وترسيخ ثقافة التعاون بين الجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد العامة ويعزز الثقة في منظومة الحوكمة في الدولة.
تركز الحملة على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النزاهة والمسؤولية، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة في حماية الموارد العامة، إضافة إلى دعم التكامل والتعاون بين الجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية، وتعزيز الثقة المجتمعية في منظومة الحوكمة والرقابة في الدولة.

الحوكمة الرشيدة
أكد جهاز الإمارات للمحاسبة أن حملة «حُرّاس المسؤولية» خطوة أولى ضمن مسار وطني متكامل لتعزيز الوعي وترسيخ القيم، من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج توعوية بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية. وتسعى الحملة إلى تأكيد أن القيم الوطنية راسخة داخل المجتمع الإماراتي، وأن الحفاظ عليها وتعزيزها مسؤولية مشتركة بين الجميع، بما يرسخ مكانة الدولة نموذجاً رائداً في الحوكمة الرشيدة وحماية الموارد العامة.

