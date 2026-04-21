الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد العلي: البحث العلمي حاضنة حقيقية للابتكار

الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة تريندز
22 ابريل 2026 02:19

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تريندز، أن الابتكار لم يعُد مجرد رفاهية فكرية، بل أصبح «ضرورة وجودية» وركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل التحديات العالمية المتسارعة.
وأوضح الدكتور العلي، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للإبداع والابتكار، الذي يحلّ هذا العام تحت شعار «الانطلاق والابتكار»، أن «الابتكار الحقيقي لا يولد من فراغ، بل هو الثمرة الناضجة للاستثمار الطويل في البحث العلمي الرصين. إننا في عام 2026 نرى أن الدول والمؤسسات التي نجحت في عبور الأزمات، هي تلك التي اتخذت من المنهج العلمي بوصلة لها، وحوّلت المختبرات وقاعات البحث إلى منصات لإطلاق الحلول العملية للمشكلات المجتمعية والاقتصادية».
وحول دور مراكز الدراسات، أشار الدكتور العلي إلى أن «مراكز الفكر تلعب دور «المحرك الذهني» للمجتمعات، فهي لا تكتفي بتحليل الواقع، بل تعمل على استشراف المستقبل وتقديم ابتكارات سياساتية تضع في يد صانع القرار خريطة طريق دقيقة. الابتكار في مفهومنا هو تحويل المعرفة إلى قيمة مضافة تخدم الإنسان وتدعم الاستقرار العالمي».
واستعرض الدكتور العلي تجربة مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مؤكداً أنها تمثّل نموذجاً رائداً في عصرنة البحث العلمي، قائلاً: «لقد نجح (تريندز) في كسر القوالب التقليدية للبحث العلمي، من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في عمليات التحليل والاستشراف. نحن لا نقدم بحوثاً فحسب، بل نصنع بيئة ابتكارية متكاملة تربط بين الأكاديميين والممارسين والشباب، لضمان استدامة الفكر المبدع وتأثيره العابر للحدود».

أخبار ذات صلة
«تريندز» يستعرض إشكالية الاندماج والتعددية الثقافية
«تريندز» شريك معرفي للمؤتمر والمعرض
محمد العلي
تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
آخر الأخبار
تواصل الإدانات العربية للمخطط الإرهابي ضد أمن واستقرار الإمارات
الأخبار العالمية
تواصل الإدانات العربية للمخطط الإرهابي ضد أمن واستقرار الإمارات
22 ابريل 2026
قوات أميركية تقوم بتفتيش سفينة تحمل العلم الإيراني حاولت انتهاك الحصار البحري الأميركي (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم مقترح إيراني
22 ابريل 2026
آمنة الضحاك خلال مشاركتها بالدورة الـ 38 لمؤتمر «الفاو» في روما (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: أهمية ضمان حرية الملاحة لاستقرار الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي
22 ابريل 2026
فلسطينيون وسط ملاجئ مؤقتة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«مجلس السلام» يقترح دمج المرحلتين الأولى والثانية من خطة غزة
22 ابريل 2026
امرأة سودانية توزع وجبات مجانية على النازحين في أم درمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية لـ «الاتحاد»: فرق الإغاثة تواجه صعوبات غير مسبوقة بالسودان
22 ابريل 2026
