עדד אליום
عدد اليوم
منصور بن زايد: بناء منظومة زراعية قوية توجه استراتيجي يعزز أمننا الغذائي

منصور بن زايد: بناء منظومة زراعية قوية توجه استراتيجي يعزز أمننا الغذائي
22 ابريل 2026 21:19

أشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بإطلاق مبادرة «المشروع الوطني للممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية (UAE GAP).
وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: تمثل مبادرة (المشروع الوطني للممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية UAE GAP)، التي أُطلقت خلال المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، خطوة مهمة نحو ترسيخ جودة المنتج الوطني ورفع تنافسيته عالمياً.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن «بناء منظومة زراعية قوية ليس خياراً، بل توجهاً استراتيجياً يعزز أمننا الغذائي ويدعم استقرار أسواقنا المحلية».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
