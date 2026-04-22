«شرطة دبي» تنظم حوار المستقبل الافتراضي حول «التزييف العميق»

دبي (الاتحاد)



نظّمت شرطة دبي، مُمثلةً في مركز استشراف المستقبل، حوار المستقبل الافتراضي في مجال التعرف على طرق وآليات التزييف العميق، المعروفة عالمياً باسم «Deep Fake».

وأكد العميد الدكتور خبير حمدان الغسية، مدير مركز استشراف المستقبل، أن الحوار يأتي في إطار حرص شرطة دبي على مواكبة التطورات العلمية في مختلف المجالات، واستخدامها في العلوم الشرطية، من خلال الكوادر المواطنة المؤهلة والمدربة وفق أعلى المستويات.

وبيّن العميد الغسية، أنه في ظل التطور التقني المتسارع وما يشهده العالم من قفزات نوعية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، برزت تقنيات التزييف العميق كأحد أبرز التحديات الرقمية الحديثة، نظراً لقدرتها الفائقة على إنتاج محتوى سمعي وبصري يصعب تمييزه عن الواقع، وقد أسهم هذا التطور في اتساع نطاق استخدام هذه التقنيات، ليشمل أنماطاً جديدة من الجرائم الرقمية والتضليل الإعلامي، لذلك كان لا بدّ من اتخاذ نهج استباقي في مناقشة هذا التحدي، لتسليط الضوء على المخاطر المتنامية لتقنيات التزييف العميق، من خلال استعراض أحدث الإحصاءات والمؤشرات على المستويين المحلي والعالمي.

وقال: «إن الحوار الافتراضي تناول أنماط الجرائم المُستحدثة وآليات تنفيذها، بما في ذلك أساليب انتحال الهوية والتلاعب بالمحتوى السمعي والبصري، وتأثيرها على الأفراد والمؤسسات، كما استعرض أحدث الوسائل التقنية المُستخدمة في كشف المحتوى المُزيف، مع تقييم مدى دقتها وفعاليتها في ظل التطور السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية في رصد وتحليل هذه المواد والتصدي لتهديدات التضليل الرقمي»، مشيراً إلى أن الورشة ركّزت على تعزيز الوعي لدى المشاركين بآليات التحقق من صحة الصور ومقاطع الفيديو المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.



أفكار وحلول

أوضح العميد الغسية أن هذا الحوار ساهم في وضع مجموعة من الأفكار والحلول المستقبلية لتعزيز جاهزية شرطة دبي، كما ركّز على ضرورة تكثيف برامج التوعية المجتمعية الاستباقية، مع التأكيد على تبنِّي نهج استباقي قائم على الابتكار والشراكات التكاملية لضمان استجابة فعّالة ومستدامة.