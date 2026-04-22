الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة دبي» تنظم حوار المستقبل الافتراضي حول «التزييف العميق»

جهود مستمرة لواجهة التحديات الناشئة (من المصدر)
23 ابريل 2026 01:14

دبي (الاتحاد)

نظّمت شرطة دبي، مُمثلةً في مركز استشراف المستقبل، حوار المستقبل الافتراضي في مجال التعرف على طرق وآليات التزييف العميق، المعروفة عالمياً باسم «Deep Fake».
وأكد العميد الدكتور خبير حمدان الغسية، مدير مركز استشراف المستقبل، أن الحوار يأتي في إطار حرص شرطة دبي على مواكبة التطورات العلمية في مختلف المجالات، واستخدامها في العلوم الشرطية، من خلال الكوادر المواطنة المؤهلة والمدربة وفق أعلى المستويات.
وبيّن العميد الغسية، أنه في ظل التطور التقني المتسارع وما يشهده العالم من قفزات نوعية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، برزت تقنيات التزييف العميق كأحد أبرز التحديات الرقمية الحديثة، نظراً لقدرتها الفائقة على إنتاج محتوى سمعي وبصري يصعب تمييزه عن الواقع، وقد أسهم هذا التطور في اتساع نطاق استخدام هذه التقنيات، ليشمل أنماطاً جديدة من الجرائم الرقمية والتضليل الإعلامي، لذلك كان لا بدّ من اتخاذ نهج استباقي في مناقشة هذا التحدي، لتسليط الضوء على المخاطر المتنامية لتقنيات التزييف العميق، من خلال استعراض أحدث الإحصاءات والمؤشرات على المستويين المحلي والعالمي.
وقال: «إن الحوار الافتراضي تناول أنماط الجرائم المُستحدثة وآليات تنفيذها، بما في ذلك أساليب انتحال الهوية والتلاعب بالمحتوى السمعي والبصري، وتأثيرها على الأفراد والمؤسسات، كما استعرض أحدث الوسائل التقنية المُستخدمة في كشف المحتوى المُزيف، مع تقييم مدى دقتها وفعاليتها في ظل التطور السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية في رصد وتحليل هذه المواد والتصدي لتهديدات التضليل الرقمي»، مشيراً إلى أن الورشة ركّزت على تعزيز الوعي لدى المشاركين بآليات التحقق من صحة الصور ومقاطع الفيديو المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أفكار وحلول

أخبار ذات صلة
آمنة الضحاك في تصريحات لـ «الاتحاد»: الإمارات تعزز تنافسية المنتج المحلي عبر الابتكار والذكاء الاصطناعي
تفاهم بين هيئة تنمية المجتمع في دبي و«لويس فويتون»

أوضح العميد الغسية أن هذا الحوار ساهم في وضع مجموعة من الأفكار والحلول المستقبلية لتعزيز جاهزية شرطة دبي، كما ركّز على ضرورة تكثيف برامج التوعية المجتمعية الاستباقية، مع التأكيد على تبنِّي نهج استباقي قائم على الابتكار والشراكات التكاملية لضمان استجابة فعّالة ومستدامة.

الجرائم الإلكترونية
الذكاء الاصطناعي
دبي
شرطة دبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وزير الدفاع الإيطالي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وزير الدفاع الإيطالي
اليوم 19:49
بوابة القرم للتعرفة المرورية
علوم الدار
"النقل المتكامل" يضيف بوابتين جديدتين لنظام التعرفة المرورية "درب" في أبوظبي
اليوم 22:14
بدر جعفر متحدثاً خلال حفل الاستقبال (وام)
الأخبار العالمية
مسؤولون إماراتيون وبريطانيون: استمرار ثقة المستثمرين بالإمارات رغم الاضطرابات الإقليمية
23 ابريل 2026
دورية أميركية في بحر العرب عقب تفتيش سفينة تحمل علم إيران حاولت انتهاك الحصار البحري (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن تفرض عقوبات على 14 جهة مرتبطة بتسليح إيران
23 ابريل 2026
سفن وقوارب في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: ممارسات إيران تعكس نهجاً عدائياً يتنافى مع مبادئ حسن الجوار
23 ابريل 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©