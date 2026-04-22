علوم الدار

شراكة بين «الداخلية» و«إرنست ويونغ - EY» لتدريب الكوادر المالية

سالم الشامسي وفراس القسوس خلال تبادل مذكرة التفاهم (وام)
23 ابريل 2026 01:14

أبوظبي (وام)

وقّعت وزارة الداخلية، مذكرة شراكة، مع شركة «إرنست ويونغ - EY» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تدريب وتأهيل موظفي الوزارة العاملين في المجال المالي، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة والارتقاء بالكفاءات المؤسسية.

وقَّع المذكرة من طرف وزارة الداخلية، اللواء سالم علي مبارك الشامسي، وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، فيما مثّل شركة «إرنست ويونغ - EY»، فراس إحسان زعل القسوس، مدير القطاع الحكومي للشركة في منطقة الشرق الأوسط.
وتهدف المذكرة إلى تنمية المهارات العلمية والعملية لموظفي إدارة الشؤون المالية في الوزارة، من خلال إشراكهم في برامج تدريبية متخصصة، بجانب تمكينهم من اكتساب خبرات مهنية عالمية في مجالات العمل المالي والمحاسبي.
واتفق الطرفان بموجب المذكرة على تنفيذ برامج تدريب وتطوير مهني، وتبادل الخبرات، وإتاحة الفرصة لموظفي الوزارة للمشاركة في بيئات عمل ميدانية، بما يسهم في صقل مهاراتهم في مجالات الإدارة المالية وإدارة الوقت والتواصل وإدارة المشاريع.
وأكد اللواء سالم علي مبارك الشامسي، أن توقيع مذكرة الشراكة مع «إرنست ويونغ - EY» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على الاستثمار في تطوير قدرات منتسبيها في المجالات المالية والمحاسبية، وتعزيز كفاءتهم وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة». 
وأضاف: «إن هذه الشراكة تُمثّل خطوة مهمة في تطوير مهارات موظفي الوزارة، من خلال إتاحة فرص تدريب عملي وبرامج متخصصة تعزّز خبراتهم في العمل المالي»، مشيراً إلى أن التعاون مع المؤسسات العالمية المتخصصة يسهم في نقل المعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات، بما يدعم تطوير الأداء، ويعزّز جودة العمل المؤسسي.

خبرة واسعة

أخبار ذات صلة
«الداخلية» و«الإمارات للدراسات» يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون البحثي
سلامة الأطفال في الفضاء الإلكتروني أولوية قصوى

ثمَّن فراس القسوس، التعاون بين «إرنست ويونغ - EY» ووزارة الداخلية، في تطوير كوادر الوزارة ضمن الفريق المالي، وسيستفيد المشاركون من الخبرة الواسعة التي تتمتع بها «إرنست ويونغ - EY» ومعرفتها المتخصصة في أسواق المنطقة، فيما سيسهم هذا البرنامج التدريبي في تعزيز جاهزية مهاراتهم للمستقبل، وتمكينهم من الإسهام في النمو الاقتصادي لمؤسستهم ولمنظومة الأعمال على نطاق أوسع.

آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وزير الدفاع الإيطالي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وزير الدفاع الإيطالي
اليوم 19:49
بوابة القرم للتعرفة المرورية
علوم الدار
"النقل المتكامل" يضيف بوابتين جديدتين لنظام التعرفة المرورية "درب" في أبوظبي
اليوم 22:14
بدر جعفر متحدثاً خلال حفل الاستقبال (وام)
الأخبار العالمية
مسؤولون إماراتيون وبريطانيون: استمرار ثقة المستثمرين بالإمارات رغم الاضطرابات الإقليمية
23 ابريل 2026
دورية أميركية في بحر العرب عقب تفتيش سفينة تحمل علم إيران حاولت انتهاك الحصار البحري (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن تفرض عقوبات على 14 جهة مرتبطة بتسليح إيران
23 ابريل 2026
سفن وقوارب في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: ممارسات إيران تعكس نهجاً عدائياً يتنافى مع مبادئ حسن الجوار
23 ابريل 2026
