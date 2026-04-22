«الإمارات الصحية» ترسّخ نموذجاً متكاملاً للرعاية التخصصية والوقائية

دبي (الاتحاد)



تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تطوير نموذج متكامل للرعاية الصحية، يجمع بين التخصصية والوقاية والتكامل الرقمي، عبر منشآتها في دبي، حيث بلغ عدد الزيارات في ثلاث منشآت نحو 62 ألف زيارة خلال عام 2025، فيما وصلت نسبة رضا المتعاملين وفق مؤشر «نبض المتعامل» إلى 98%.

وتم تسليط الضوء على هذه المؤشرات والنتائج خلال جولة ميدانية للدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، رافقه فيها كلٌّ من: الدكتور يوسف السركال، مدير عام المؤسسة، والدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في المؤسسة.