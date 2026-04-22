ابتكار إماراتي يحوّل قرون الغاف إلى منتجات غذائية واعدة

هالة الخياط (أبوظبي)



في خطوة تعكس توجهات دولة الإمارات نحو تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، نجحت الشركة الوطنية «جزعة للتجارة العامة»، في تطوير مسحوق غذائي مبتكر من قرون شجرة الغاف، باستخدام أساليب علمية وأبحاث متخصصة، ليقدّم نموذجاً عملياً للاستثمار في الموارد المحلية ذات القيمة العالية.

وأوضح حسين الهاشمي، ممثل الشركة في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، أن المشروع مرّ بمراحل تطوير دقيقة، شملت تحويل قرون الغاف إلى مسحوق يمكن استخدامه في إعداد مجموعة متنوعة من الأطباق، حيث تم ابتكار عشر وصفات محلية مستوحاة من المطبخ الإماراتي، بما يعزز حضور الغاف كمكوّن غذائي حديث بروح تراثية.

وأشار إلى أن المنتج خضع لفحوص مخبرية شاملة للتأكد من جودته وصلاحيته للاستهلاك البشري، لافتاً إلى أن النتائج أثبتت تمتعه بقيمة غذائية عالية وفوائد صحية مهمة، مما يجعله خياراً واعداً ضمن توجهات الأمن الغذائي والاستدامة.

وبيّن أن المشاركة في المعرض الزراعي تمثل منصة مهمة للتعريف بالمنتج أمام الجمهور، واستكشاف مدى تقبّل الأفراد له، إضافة إلى فتح آفاق للتعاون مع المستثمرين والجهات المحلية، خاصة لفئة رواد الأعمال والمبتدئين الراغبين في دخول قطاع المشاريع الغذائية المبتكرة.