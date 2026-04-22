الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

778 شهادة إنجاز تصدرها «بلدية عجمان» خلال 3 أشهر

إنجاز يعكس حيوية القطاع العمراني في إمارة عجمان (وام)
23 ابريل 2026 01:14

عجمان (وام)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان إصدار 778 شهادة إنجاز خلال الربع الأول من العام الحالي 2026، مقارنة بـ613 شهادة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، محققة نسبة زيادة بلغت نحو 26.9%، بما يجسّد استمرار النمو المتسارع في قطاع البناء والتشييد بالإمارة، انسجاماً مع الهدف الإستراتيجي المتمثّل في إدارة عمرانية حضرية شاملة، وبالتوائم مع توجهات رؤية عجمان 2030.
وأكد الدكتور محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أن الارتفاع في عدد شهادات الإنجاز يعكس حيوية القطاع العمراني في إمارة عجمان، ويترجم الرؤية الرامية لتعزيز التنمية المستدامة وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تدعم جودة الحياة، موضحاً أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها وجهة جاذبة للاستثمار والسكن؛ بفضل البنية التحتية المتطورة والتشريعات الداعمة للنمو. كما أكد أن جميع شهادات الإنجاز الصادرة تم منحها بعد التأكد من الالتزام التام بكافة اشتراطات امتثال المباني، واستيفاء معايير السلامة والمتطلبات الفنية المعتمدة.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©