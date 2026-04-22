بلدية العين تستعرض مشروع تطوير أشجار الفواكه

العين (وام)



استعرضت بلدية مدينة العين مشروع تطوير أشجار الفواكه التي نفذته البلدية على طريق جبل حفيت ووادي طربات، وذلك ضمن مشاركتها في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026.

وأوضحت المهندسة علياء سعيد الكعبي، مديرة مشروع تطوير وادي طربات، أن المشروع يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 387 ألف متر مربع، ويتضمن زراعة أكثر من 10 آلاف شجرة من 16 صنفاً محلياً من الأشجار المثمرة المتأقلمة مع بيئة المنطقة، من بينها: الليمون، والتين، والمانجو، والشيكو، والرمان، والجوافة، مما يسهم في تعزيز التنوع النباتي، وتحسين جودة الحياة في المواقع الحيوية.

وأكدت أن المشروع يعتمد على تطبيق أنظمة ري أوتوماتيكية متطورة، إلى جانب تفعيل نظام السمادة الآلية، مما أسهم في رفع كفاءة العمليات الزراعية بشكل كبير، وتقليل الجهد البشري، حيث كانت عمليات التسميد سابقاً تتطلب نحو 50 عاملاً، فيما تُدار حالياً بواسطة عامل واحد فقط.

وأشارت إلى أن المشروع يمر حالياً بمرحلة تجريبية، تمهيداً لبدء تسويق الإنتاج الزراعي خلال الفترة المقبلة.