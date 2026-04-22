بلدية العين تستعرض مشروع تطوير أشجار الفواكه

المشروع يتضمن زراعة أكثر من 10 آلاف شجرة من 16 صنفاً محلياً (وام)
23 ابريل 2026 01:14

العين (وام)

استعرضت بلدية مدينة العين مشروع تطوير أشجار الفواكه التي نفذته البلدية على طريق جبل حفيت ووادي طربات، وذلك ضمن مشاركتها في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026.
وأوضحت المهندسة علياء سعيد الكعبي، مديرة مشروع تطوير وادي طربات، أن المشروع يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 387 ألف متر مربع، ويتضمن زراعة أكثر من 10 آلاف شجرة من 16 صنفاً محلياً من الأشجار المثمرة المتأقلمة مع بيئة المنطقة، من بينها: الليمون، والتين، والمانجو، والشيكو، والرمان، والجوافة، مما يسهم في تعزيز التنوع النباتي، وتحسين جودة الحياة في المواقع الحيوية.
وأكدت أن المشروع يعتمد على تطبيق أنظمة ري أوتوماتيكية متطورة، إلى جانب تفعيل نظام السمادة الآلية، مما أسهم في رفع كفاءة العمليات الزراعية بشكل كبير، وتقليل الجهد البشري، حيث كانت عمليات التسميد سابقاً تتطلب نحو 50 عاملاً، فيما تُدار حالياً بواسطة عامل واحد فقط.
وأشارت إلى أن المشروع يمر حالياً بمرحلة تجريبية، تمهيداً لبدء تسويق الإنتاج الزراعي خلال الفترة المقبلة.

أخبار ذات صلة
آمنة الضحاك في تصريحات لـ «الاتحاد»: الإمارات تعزز تنافسية المنتج المحلي عبر الابتكار والذكاء الاصطناعي
«سلال» تعقد شراكات استراتيجية وتستعرض رؤيتها المستقبلية
رئيس الدولة يستقبل وزير الدفاع الإيطالي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وزير الدفاع الإيطالي
اليوم 19:49
بوابة القرم للتعرفة المرورية
علوم الدار
"النقل المتكامل" يضيف بوابتين جديدتين لنظام التعرفة المرورية "درب" في أبوظبي
اليوم 22:14
بدر جعفر متحدثاً خلال حفل الاستقبال (وام)
الأخبار العالمية
مسؤولون إماراتيون وبريطانيون: استمرار ثقة المستثمرين بالإمارات رغم الاضطرابات الإقليمية
23 ابريل 2026
دورية أميركية في بحر العرب عقب تفتيش سفينة تحمل علم إيران حاولت انتهاك الحصار البحري (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن تفرض عقوبات على 14 جهة مرتبطة بتسليح إيران
23 ابريل 2026
سفن وقوارب في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: ممارسات إيران تعكس نهجاً عدائياً يتنافى مع مبادئ حسن الجوار
23 ابريل 2026
