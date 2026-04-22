الشيخة فاطمة تستقبل وداد الخالد والدة الرئيس السوري

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، اليوم في أبوظبي، السيدة وداد الخالد، والدة فخامة أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، التي ترافقه خلال زيارة عمل يقوم بها إلى الدولة.

ورحبت سموها بالسيدة وداد الخالد، وتبادلت معها الأحاديث الودية، مؤكدة عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية وشعبيهما، والتي تقوم على أسس أخوية متينة، معربة عن تمنياتها لسوريا وشعبها الشقيق دوام النماء والازدهار.

وتطرّق اللقاء إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بدعم الأسرة كونها ركيزة أساسية في ترسيخ قوة المجتمع وتقدمه، إلى جانب إمكانات تعزيز التعاون المشترك لدفع المبادرات المجتمعية النوعية الهادفة إلى تمكين الأسرة والمجتمع والإسهام في تنميته.