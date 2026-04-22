الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
علوم الدار

الشيخة فاطمة تستقبل وداد الخالد والدة الرئيس السوري

22 ابريل 2026 23:49

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، اليوم في أبوظبي، السيدة وداد الخالد، والدة فخامة أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، التي ترافقه خلال زيارة عمل يقوم بها إلى الدولة.
ورحبت سموها بالسيدة وداد الخالد، وتبادلت معها الأحاديث الودية، مؤكدة عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية وشعبيهما، والتي تقوم على أسس أخوية متينة، معربة عن تمنياتها لسوريا وشعبها الشقيق دوام النماء والازدهار.
وتطرّق اللقاء إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بدعم الأسرة كونها ركيزة أساسية في ترسيخ قوة المجتمع وتقدمه، إلى جانب إمكانات تعزيز التعاون المشترك لدفع المبادرات المجتمعية النوعية الهادفة إلى تمكين الأسرة والمجتمع والإسهام في تنميته.

أخبار ذات صلة
مسؤولون إماراتيون وبريطانيون: استمرار ثقة المستثمرين بالإمارات رغم الاضطرابات الإقليمية
سعود بن صقر: توطيد روابط الصداقة والتعاون مع دول «الآسيان»
المصدر: وام
أحمد الشرع
الشيخة فاطمة
أم الإمارات
فاطمة بنت مبارك
الإمارات
الإمارات وسوريا
الرئيس السوري
سوريا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وزير الدفاع الإيطالي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وزير الدفاع الإيطالي
اليوم 19:49
بوابة القرم للتعرفة المرورية
علوم الدار
"النقل المتكامل" يضيف بوابتين جديدتين لنظام التعرفة المرورية "درب" في أبوظبي
اليوم 22:14
بدر جعفر متحدثاً خلال حفل الاستقبال (وام)
الأخبار العالمية
مسؤولون إماراتيون وبريطانيون: استمرار ثقة المستثمرين بالإمارات رغم الاضطرابات الإقليمية
23 ابريل 2026
دورية أميركية في بحر العرب عقب تفتيش سفينة تحمل علم إيران حاولت انتهاك الحصار البحري (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن تفرض عقوبات على 14 جهة مرتبطة بتسليح إيران
23 ابريل 2026
سفن وقوارب في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: ممارسات إيران تعكس نهجاً عدائياً يتنافى مع مبادئ حسن الجوار
23 ابريل 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©