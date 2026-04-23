مشاركة فاعلة لـ«تريندز» في مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026

شارك «تريندز للبحوث والاستشارات» بفاعلية في أعمال مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026، التي اختتمت أمس واستمرت ثلاثة أيام في مركز أبوظبي للطاقة، وذلك بصفته شريكاً داعماً ومعرفياً.

وتأتي المشاركة امتداداً لدور المركز في دعم بيئة الابتكار، وتعزيز البحث العلمي، والمساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تريندز»، أن حضور المركز في هذا الحدث العالمي يعكس التزامه المستمر بتمكين رواد الأعمال من خلال المعرفة العلمية والتحليلية، مشيراً إلى أن المهرجان يشكّل منصة حيوية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات النوعية، وأن إسهامات «تريندز» المعرفية تمثل إضافة نوعية تسهم في تطوير منظومة ريادة الأعمال على المستويين المحلي والدولي.

من جهتها قادت لطيفة الجنيبي، الباحثة في «تريندز»، جلسات منصة تبادل المعرفة بكفاءة عالية، حيث أدارت نقاشات متنوعة شملت قضايا «جيل المستقبل» وآليات اختيار الامتيازات التجارية الناجحة، معززةً الحوار بين رواد الأعمال والخبراء.

وفي مجلس القادة، أدارات اليازية جاسم الحوسني، الباحثة في «تريندز»، حوارات استراتيجية رفيعة المستوى تمحورت حول تعزيز الأثر المجتمعي والرؤية الجماعية، وبناء منظومات ريادية متكاملة، وتنمية القدرات البشرية لرواد الأعمال.

كما أدارت موزة المرزوقي، الباحثة الرئيسية في «تريندز»، جلسات مجلس القادة، من خلال نقاشات معمقة تناولت قضايا القيادة وريادة الأعمال، مع التركيز على التحديات والفرص المستقبلية.

من جانبها شاركت الباحثة العنود جاسم الحوسني في منصة الأثر كمحاورة ومديرة لجلسة «نساء ذوات تأثير»، حيث أدارت حواراً ثرياً حول دور المرأة في التحول الرقمي والقيادة الإستراتيجية، مسلطةً الضوء على النماذج الملهمة في هذا المجال.

وافتتحت الباحثة نجلاء المدفع جلسات منصة الأثر بكلمة، تبعتها إدارة متواصلة للنقاشات حتى ختام اليوم، مع التركيز على الابتكار والاستدامة.

وفي منصة تبادل المعرفة، أدار الباحث عبد الله عبد الرحمن الخاجة جلسات تناولت موضوعات حيوية، مثل استدامة قطاع المطاعم وتمكين رائدات الأعمال، مقدمًا إطارًا تحليليًا يعزز الفهم العملي لهذه القضايا.

واختتمت الباحثة أبرار العلي مشاركة «تريندز» بإدارة جلسات مجلس القادة، حيث قادت حوارات ختامية ركزت على استشراف مستقبل ريادة الأعمال وتعزيز التكامل بين مختلف الفاعلين في المنظومة.

ولم تقتصر مشاركة «تريندز» على إدارة الجلسات، بل قدّم باحثوه رؤى تحليلية معمقة حول قضايا محورية، مثل «تأمين المستقبل الرقمي» و«الاستثمار المبكر كركيزة للابتكار».