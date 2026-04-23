"شرطة أبوظبي" تعزز الوعي المجتمعي بالاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة بمجلس الروضة

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسة حوارية بعنوان "تعزيز الوعى المجتمعي بالاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة"، وذلك في مجلس الروضة بمدينة العين، بحضور عدد من أفراد المجتمع ومشاركة أعضاء "كلنا شرطة"، وذلك تزامنًا مع مبادرات عام الأسرة 2026.

أكد العقيد الدكتور علي سالم العيسائي النائب لشؤون العمليات بمركز شرطة زاخر في مديرية شرطة العين، من خلال الجلسة الحوارية على أهمية تعزيز مستوى الوعي الأمنى لدى أفراد المجتمع.

وسلط الضوء على عدد من المشكلات والسلوكيات السلبية التي قد تهدد أمن المجتمع وسلامته، مثل الجرائم الإلكترونية وأساليب الاحتيال الحديثة، والاستخدام الخاطىء لوسائل التواصل الاجتماعي.

وتطرق الرائد مانع سالم الشامسي مدير فرع المسؤولية المجتمعية بإدارة الشرطة المجتمعية، إلى ضرورة التوعية بمخاطر الدراجات الكهربائية، إلى جانب التأكيد على ضرورة الإلتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بما يعزز من سلامة الأبناء ومستخدمي الطريق ويحد من السلوكيات الخاطئة.